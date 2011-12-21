-Diyarbakır Valiliği: 21 terörist etkisiz hale getirildi DİYARBAKIR (A.A) - 21.12.2011 - Diyarbakır Valiliği'nce yapılan açıklamada, insansız hava aracından alınan görüntülerde, operasyonda 21 teröristin etkisiz hale getirildiğinin değerlendirildiği belirtildi. Vali Mustafa Toprak imzalı yazılı açıklamada, Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Kurşunlu köyü ile Elazığ sınırında yer alan Görese Dağı arasındaki Bazırgirt Tepe bölgesinde büyük bir terörist grubun barındığı, uzun zamandan beri bu alanın, eylem hazırlığı, malzeme temin ve depolama noktası, örgüte yeni katılan teröristlerin eğitilmesi ve Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl bölgelerine terörist grup aktarılması gibi çok yönlü amaçlar için üst olarak kullanıldığının, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve istihbarat birimlerinin bilgi aktarımı ile tespit edildiği belirtildi. Yapılan tespit üzerine bölgeye yönelik Jandarma Özel Harekat Timleri ile önce özel pusu faaliyetinin düzenlendiği, örgütün Dicle bölge sorumlusu olduğu bilinen Armanç kod Hüseyin Akdoğan ile birlikte toplam 3 teröristin ölü olarak etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, ele geçen bilgisayardaki teröristlere ait bilgilerin İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından değerlendirilmesi sonucu elde edilen bilgiler çerçevesinde Bazırgirt Tepe kuzey yamaçlarına 2. Ordu Komutanlığınca, 7. Kolordu Komutanlığı aracılığı ile insansız hava aracı gönderildiği belirtildi. -İnsansız hava uçaklarıyla teröristlerin yeri belirlendi- Açıklamada, insansız hava aracının yaptığı tespitler üzerine, bölgeye keşif maksatlı helikopterler gönderildiği, keşif esnasında terörist gruplar tarafından helikopterlere ateş açılmasıyla çatışma çıktığı belirtilerek, sağlanan temas sonucu durumun değerlendirilerek bölgeye 16 Aralık 2011 tarihinde hava harekatı başlatıldığı bildirildi. Beş gün süren operasyonda, 19 Aralık 2011 günü belirtilen bölgeye silahlı helikopterler ve skorskyler desteğinde kara harekatı başlatıldığı, Kara Harekatına Jandarma Bölge Komutanlığı'nın operasyonu sevk ve idaresinde Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve korucuları da kapsayan karma tim ile özel kuvvet gönderildiği ve terörist kampına ulaşılarak bölgenin kuşatıldığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: ''Operasyonun son günü silahlı helikopterlerin ateş desteğinde yapılan arama faaliyeti kapsamında Jandarma Özel Harekat timleri tarafından, biri teröristlerin ana karargahı olmak üzere dört katlı mağara ile birlikte 7 ayrı terörist kamp yeri bulunmuştur. Özellikle 4 katlı olan ana kampın her bir katının birbirine merdivenle bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Bu kampın hemen 30 metre doğusunda yine 2 katlı bir mağara içerisinde çok büyük miktarda muhtelif yiyecek ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Yine alanın doğusunda ve batısında 2’şer adet olmak üzere teröristlerin barınma ve alana yönelik operasyonlarda güvenlik güçlerine karşı direnme amaçlı olarak kullandığı değerlendirilen büyük mağaralardan oluşan kamp yerleri tespit edilmiştir. Her bir kamp yerinde teröristlere ait silah, teçhizat, malzeme, çok sayıda örgütsel dokuman ve ilimizin bazı ilçelerine yönelik eylem planları ile çatışmada ölmüş teröristlere ait olduğu değerlendirilen doku parçaları ele geçirilmiştir.'' -Ele geçirilen silah ve malzemeler Açıklamada, 13 teröriste ait Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı bulunduğunun dikkati çektiği belirtilerek, operasyonda televizyon, uydu alıcı cihazı, telsiz anten sistemi, dizüstü bilgisayar, 24 KW'lık jeneratör, mazot bidonları, 50 tonluk plastik su tankı, 15 büyük boy ev tüpü, 35 boş küçük boy tüp ve çok çeşitli türde yüzlerce kiloluk un, şeker, yağ, makarna, salça gibi toplamda 2 tonu geçen gıda malzemesi, teröristlere ait bilgi notları, CD'ler, fotoğraflar, terör örgütünün kongre kararlarını içeren yazılı dokümanlar ele geçirildiği bildirildi. Ele geçirilen 6 ayrı terörist kampının, 1 kilometrelik bir alan içerisinde dağın zirvesine yakın son derece sarp kayalık bölgede olduğunun da dikkati çektiği kaydedilen açıklamada, ''ele geçen fotoğrafların ön incelemesinde, terör örgütünün bölgeyi uzun zamandır Diyarbakır, çevre il yapılanmalarının ana karargahlardan biri olarak kullandığı sonucu ortaya çıkmaktadır'' denildi. Açıklamada, teröristlere ait 1 M-16 piyade tüfeği, 1 kannas keskin nişancı tüfeği, 1 bixi makineli tüfek, 5 kaleşnikof piyade tüfeği, mevzilerde teröristlere ait hücum yeleği içerisinde bırakılmış vaziyette 2 el bombası ile yine muhtelif yerlerde toplam 16 dolu kaleşnikof şarjörü (480 mermi) bulunduğu belirtildi. -Kar ve sis engeli- Terörist üslenme bölgesine yönelik hava harekatının ardından kar ve sis gibi kötü hava şartları nedeniyle bölgenin iki gün ateş destek silahları ile baskı altına alındığı, ancak üçüncü gün hava şartlarının düzelmesiyle kara harekatının yapılabildiği bildirilen açıklamada, şöyle denildi: ''İnsansız hava aracından alınan görüntülerde, operasyonda 21 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmekle birlikte, terörist cesetlerinin bir kısmının kötü hava şartlarından istifade ile diğer teröristler tarafından zayiatlarını gizlemek amaçlı kaçırıldığı ve/veya başka bir alanda alanda saklandığı, değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, teröristlerin güvenlik güçlerine karşı çatışmaya girdiği mevzi ve kamp alanlarında teröristlere ait doku parçaları tespit edilmiş, usulüne uygun olarak alandan toplanıp ambalajlanarak, adli işlemler için ilgili cumhuriyet savcılığına teslim edilmiştir. Bu harekat ile Diyarbakır ve çevre illere yönelik terörist faaliyetler açısından büyük önem taşıyan bir üslenme alanı tamamen etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonun dördüncü gününün gecesi, hava destekli harekatın ardından alana yönelik alınan görüntülerde; ayrıca 12 teröristin alandan çıkarak Elazığ-Arıcak ilçesi istikametine yöneldiği tespit edilmiştir. Elazığ Valiliği, il jandarma birlikleri ile yapılan koordinasyonla, teröristlerin yaklaşma istikametinde icra edilen pusu faaliyetinde sağlanan sıcak temas sonucu 1 terörist 2 kaleşnikof piyade tüfeği ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirildiği de Elazığ Valiliği'nce açıklanmıştır.'' -''12 kişilik grup kaçtı''- Açıklamada, operasyonun beşinci günü yapılan arazi incelemesinde; 12 kişilik grubun kara harekatı düzenleyen birliklere eylem ve saldırı düzenlemek için gelen terörist grup olduğu, ancak hava destekli harekat yapılması nedeniyle bölgeden süratle ayrıldıklarının yapılan iz tespitinden anlaşıldığı ifade edildi. -Operasyonun engellenmesine yönelik girişimler- Operasyon sırasında, bazı çevreler tarafından art niyetli ve kasıtlı olarak operasyonun engellenmesi amacıyla, Dicle ilçesinde canlı kalkan eylemi gerçekleştirilmeye çalışıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi. ''Bu eylemcilerin biri tarafından, bugüne kadar Diyarbakır'da yapılan, son yılların terörist varlığı ve üs bölgesini ortadan kaldırmaya ve vatandaşlarımızın canına ve malına kasteden teröristleri bertaraf etmeye, operasyonu engellemeye yönelik olarak güvenlik güçlerimizin bir helikopterinin düşürüldüğüne ilişkin asılsız bir açıklama da yer almıştır. Fakat ne bir helikopter düşmüş, ne de herhangi bir isabet almamıştır. Operasyona katılan jandarma özel harekat, polis özel harekat karma tim ve özel kuvvet güçlerimiz, tüm birliklerimiz ve hava araçlarımız görevlerini çok büyük bir özveri, koordinasyon ve işbirliği içerisinde, zayiatsız ve vukuatsız olarak yerine getirerek 20 Aralık 2011 salı günü saat 18.00 itibariyle geri dönmüşler ve böylece Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Kurşunlu Köyü Görese Dağı Bölgesindeki terörist yapılanmasını ortadan kaldırmaya yönelik operasyon başarı ile tamamlanmıştır.''