Diyarbakır Tüm Bel-Sen, DİSKİ'ye alınmadı

Diyarbakır Tüm Bel-Sen üyeleri 'örgütlenme çalışması' yürütmek için geldikleri DİSKİ'ye alınmadı. Yöneticilerin DİSKİ önündeki bekleyişleri sürüyor.

Duvar'da yer alan habere göre Diyarbakır Tüm Bel-Sen Yönetim Kurulu Sekreteri Abbas Aslan, geçtiğimiz yıl benzer bir olay yaşandığını belirterek, "Geçtiğimiz 1 Mayıs döneminde yine DİSKİ’ye alınmamıştık" dedi.

Gerekçe sunulmadan DİSKİ’ye alınmamalarına tepki gösteren Aslan, “Geçen geldiğimizde yine Güvenlik Amiri Selahattin Özaydın tarafından içeri alınmadık. Örgütlenme çalışması yürütmek için geldik, güvenlik gerekçesiyle bizi içeri almayacağını söyledi. Bel-Bir-Sen üyelerinin içeriye girip çalışma yürüttüğünü biliyoruz” şeklinde knouştu.

Yalçın, şu an DİSKİ’nin önünde 4 yöneticiyle beklediklerini söyledi. Polisler tarafından engellendiklerini belirten Yalçın, “Bize gerekçe olarak ‘talimat böyle’ dediler. Bu karar kabul edilemez” diye konuştu.