Diyarbakır Tabip Odası'nın 2 eski başkanı tahliye edildi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 Temmuz günü gözaltına alınan ve tutuklanan Diyarbakır Tabip Odası eski başkanları Selçuk Mızraklı ve Şemsettin Koç\'un tahliye edilmesine karar verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın Demokratik Toplum Kogresi ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Temmuz günü gözaltına alınarak, tutuklanan Tabip Odası eski başkanları Şemsettin Koç ve Selçuk Mızraklı hakkında \'terör örgütü kurma ve yönetme\' suçlarından 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameyi kabul eden Diyarbakır 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, aylık tutukluluk değerlendirme duruşmasında, sanık avukatlarının itirazlarını da dikkate alarak, Tabip Odası eski başkanları Şemsettin Koç ve Selçuk Mızraklı\'nın tahliyesine karar verdi.