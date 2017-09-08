T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır Tabip Odası'nın 2 eski başkanı tahliye edildi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 Temmuz günü gözaltına alınan ve tutuklanan Diyarbakır Tabip Odası eski başkanları Selçuk Mızraklı ve

08 Eylül 2017 21:40

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 Temmuz günü gözaltına alınan ve tutuklanan Diyarbakır Tabip Odası eski başkanları Selçuk Mızraklı ve Şemsettin Koç\'un tahliye edilmesine karar verildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın Demokratik Toplum Kogresi ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Temmuz günü gözaltına alınarak, tutuklanan Tabip Odası eski başkanları Şemsettin Koç ve Selçuk Mızraklı hakkında \'terör örgütü kurma ve yönetme\' suçlarından 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameyi kabul eden Diyarbakır 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, aylık tutukluluk değerlendirme duruşmasında, sanık avukatlarının itirazlarını da dikkate alarak, Tabip Odası eski başkanları Şemsettin Koç ve Selçuk Mızraklı\'nın tahliyesine karar verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Felat BOZARSLANDİYARBAKIR DHADİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı Demokratik Toplum Kongresi DTKTemmuzDiyarbakır Tabip OdasıSelçuk MızraklıKoçDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Demokratik Toplum KogresiTabip Odası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24