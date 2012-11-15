Diyarbakır Tabip Odası: Hazırlıklar var ama müdahale amaçlı değil

Ruken Tuncel

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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevlerinde 65. gününe giren süresiz-dönüşümsüz açlık grevine ilişkin "Gerekirse müdahale ederiz" açıklamalarının ardından, Diyarbakır cezaevlerinde Valiliğin genelgesiyle yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2. katında bulunan 50 yatağın boşaltılmasıyla da beraber 'cezaevlerine yönelik bir müdahale hazırlığımı var?' sorusunu sordurdu.

Konuyla ilgili T24'e konuşan Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Cengiz Günay, basında yer alan haberlerin ardından Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Genel Sekteri'yle görüştüklerini belirtti. Günay, başhekimin, kendilerine 'hazırlıklar müdahale amaçlı değil' açıklamasında bulunduğunu söyledi.

'2000'lerdeki olaylar hafızamızdan silinmiş değil'

"Hazırlıklar hastane yönetimi tarafından kendi inisiyatifleriyle yapılmış" diyen Günay şöyle devam etti: "Bakanlık tarafından gelen bir talimat olmadığı bilgisini aldık. Başhekim, açlık grevlerinin sona ermesi halinde, sonrası için bir hazırlık yaptıklarını söyledi. 10 gün önce ılımlı bir hava vardı. Açlık grevleri 'son bulabilir' gibi bir hava esmişti. Eğer sona erseydi tutsaklar hastanelerde hekim kontrolünde olacaklardı. Hastane yönetimi bugün yapılan hazırlıklarında yine bu amaçla yapıldığını belirtti. Başhekim bize 'eğer son bulursa hekimlerin nasıl davranmaları gerektiğine dair eğitimler verdik. Hastanede yer açtık' dedi.

Günay, başsavcılık yetkilisiyle de görüştüklerini, oradan da müdaheleye dönük bir hazırlık olmadığı yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Tüm yetkillerle görüştüklerini dile getiren Günay " Bu açıklamaları iyi niyetli görmeye çalışıyoruz. Zorla bir müdahalenin kötü sonuçlar doğuracağını hepimizde biliyoruz. 2000'lerdeki olaylar hafızamızdan silinmiş değil. Umut ediyoruz ki süreç ölümler olmadan sonuçlanır" dedi.

Diyarbakır Barosu Cezaevleri İzleme Koordinasyonu Üyesi Avukat Cihan Aydın da, cezaevlerinde müdahaleye dönük olağan üstü bir durum olmadığına dikkat çekerek "Biz periyodik olarak hergün cezaevlerine gidiyoruz. Bu yönde bir hazırlık bilgisi almadığımız gibi kendimizde böyle bir hazırlıkla karşılaşmadık. Fakat dün yapılan yangın tatbikatını da, valilik 'hazırlık değil' sadece 'tatbikat amaçlı' yapıldığını söyledi" diye konuştu.

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ardından bugün(15 Kasım 2012) Muş Devlet Hastanesi'nde de 10 yataklı iki odanın boşaltıldığı belirtildi.