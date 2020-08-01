Diyarbakır Tabip Odası Başkanı: Hastanelerde biri ölünce ya da iyileşince yer bulunuyor

Maskenin halen olması gerektiği gibi kullanılmadığına dikkat çeken Turan, “Ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takılması, el hijyeni ve fiziki mesafe çok önemli. Kalabalık aileleri baktığımız zaman evde kimse maskeyle dolaşmıyor. Hasta olan kişinin bile bu Diyarbakır sıcağında pek maske takacağını düşünmüyorum. Evde zaten ne kadar dikkat edilse bile ortak kullanım alanları oluyor, ister istemez virüsün yayılmasına sebep olacaktır. Ancak bunun kötü sonuçları olur. Bundan kaynaklı maskenin sürekli takılması gerekiyor” diye konuştu.

"Okulların açılması ve grip sezonu riski artırıyor"

Kurban Bayramı’nın ziyaretler nedeniyle virüsün bulaş riskinin artmasına neden olduğunu belirten Turan, “Bu nedenle teknolojik imkanları kullanarak bayramlaşalım” önerisinde bulundu. Ağustosun sonunda okulların açılması gibi bir problem ile karşı karşıya olduklarını dile getiren Turan şöyle dedi:

“Bu ciddi bir sorun oluşturacak. Devlet okullarında sınıf mevcutları 40-60 arası. Bunun iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Bir de yaklaşan Eylül ayı ile birlikte grip mevsimi de yaklaşıyor. Grip mevsimi ile birlikte Covid-19 salgını çok ciddi hasarlara sebep olacaktır. Bunun için yetkililerden talebimiz, sağlık çalışanları başta olmak üzere, -çünkü onlar büyük bir risk altında- enfeksiyonların üst üste binmemesi açısından herkese ücretsiz grip aşısının yapılmasıdır. Kurban Bayramı, okulların açılması, grip sezonun yaklaşması, bunların hepsi birbiriyle bağlantılı ve riski daha fazla artırıyor.”

"Hastanelerde yer yok"

Halka gerekli önlemlerin alınması noktasında yapılan çağrılara değinen Turan, bu çağrıları yaparken sorumluluğu sadece halka yüklemenin doğru olmadığını söyledi. Halkın normalleşme sürecini yanlış anladığına yönelik eleştirilere dikkat çeken Turan, yurttaşların bilgilendirilme noktasında eksik kalındığını belirtti. Covid-19’a yakalanan ve 5 ildeki tüm hastanelerden geri çevrildikten sonra ölen Şeref Yıldız’ı hatırlatan Turan, “Bu yönlü vakaları görüyoruz, duyuyoruz. Hasta nasıl yer bulabiliyor? Ya biri vefat edecek ya da başka bir hasta taburcu olup onun yerine alınacak. Şerif Yıldız da yer bulmaya çalışırken vefat etti. Yer olsa o hasta bir şekilde transfer edilecek ve şu an da hayatta olacaktı. Ama işte dediğim gibi vaka sayıları arttıkça hastanede yer bulamıyoruz. Öngörüyoruz ki böyle giderse daha da artacak. Diyarbakır’da günlük 300 ortalama vaka sayısı var. Dün de Urfa’daydık. Orada da 300 ila 350 arası ortalama vaka sayası var” diye konuştu.