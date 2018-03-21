T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Demir, gözaltına alındı

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Tabip Odası Başkanı Dr

21 Mart 2018 13:57

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Tabip Odası Başkanı Dr. Şerif Demir, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Demir, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, evinde gözaltına alındı. Dün gece Demir\'in evine giden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararını tebliğ ederek, arama yaptı. Evde yapılan aramanın ardından Demir, \'terör örgütü propagandası yapmak\' iddiasıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Demir, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. 
Öte yandan bazı sivil toplum örgütleri tarafından, 18 Mart günü, Diyarbakır\'da \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin yapılan basın açıklamasıyla ilgili soruşturma kapsamında, aralarında Sağlık Emekçileri Sendikası Şube Eş Başkanı Recep Oruç ve Şube Sekreteri Mehmet Nur Ulus\'un da bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHADİYARBAKIR Tabip Odası Başkanı DrDemir Cumhuriyet BaşsavcılığıDiyarbakır Tabip Odası Başkanı Demir Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma BürosuDünDemirTerörle Mücadele

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24