Diyarbakır Sur'daki seyyar tuvalet tepkiler üzerine kaldırıldı

Dünya Mirası olarak kabul edilen Diyarbakır Surları’na özel harekat polisleri için yapılan seyyar tuvalet tepkiler üzerine kaldırıldı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde aylarca süren şehir savaşı geride hazin öyküler bıraktı. 16 mahalleden toplam 5 bin aile diğer merkez ilçelere veya başka kentlere göç etti. Yüzü aşkın kişi hayatını kaybetti, UNESCO tarafından “Dünya Mirası” olarak kabul edilen ve içinde yüzlerce tescilli tarihi yapı barındıran 6 mahalle neredeyse haritadan silindi. Her gün 150 kamyon, Sur’da iş makinelerinin yıktığı evlerinin hafriyatını kentin bir diğer “Dünya Mirası Listesi”ne alınan Hevsel Bahçeleri’nin bağrına gömüyor.

2 Aralık 2015 tarihinde başlayan ve o günden bu yana hala halka açılmayan Savaş, Hasırlı, Dabanoğlu, Cevatpaşa, Cemat Yılmaz ve Fatihpaşa mahallelerinde ise neler olduğunu kimse tam olarak bilmiyor. Bilinen gerçek ise bir süre önce sosyal medyada yayınlanınca görevden alınan özel harekat polisinin infiale yol açan nefret klibindeki görüntüler…

Bugün başka bir görüntü kentte öfkeye yol açtı. Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, turistlerin ilk uğrak yeri olan, Hevsel Bahçeleri, On Gözlü Köprü ve Kırklar Dağı manzarasını tepeden gören Keçi Burcu’nun tepesine özel harekatçılar tarafından kurulan seyyar tuvaleti ve tarihi surlardan akan lağımı gösteren bir fotoğraf paylaştı. Seyyar tuvalet, tepkiler üzerine akşam saatlerinde kaldırıldı.