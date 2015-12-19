Diyarbakır Sur'da çatışma; 1 uzman çavuş şehit oldu

Sokağa çıkma yasağı devam eden Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Merkez Sur İlçesi’nde barikatların kaldırılması, hendeklerin kapatılması ve PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 2 Aralık günü alınan, 11 Aralık cuma günü 17 saat ara verildikten sonra tekrar ilan edilen sokağa çıkma yasağının 17’inci günündeçatışma çıktı.

Bu sabah saatlerinde 7’nci Kolordu Komutanlığı’na bağlı askerler, polis ve jandarma harekat timleri operasyonlarını sürdürürken Yıkıkkaya Sokak üzerinde keskin nişancı tüfeği Kanas ile açılan ateşte 2 uzman çavuş yaralanırken, güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Çatışma nedeniyle ambulansların bir süre giremediği bölgede yaralı askerler, daha sonra alınarak ambulansla alınarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Askerlerden durumu ağır olan uzman çavuş doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Diğer yaralı uzman çavuş ise, Diyarbakır Asker Hastanesi’nde götürülerek tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu belirtildi.