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Diyarbakır Sur'da bombalı saldırı; 1 uzman çavuş şehit

Sur’da güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çatışmalar devam ediyor

23 Aralık 2015 16:44

DİYARBAKIR’ın sokağa çıkma yasağı bulunan Sur İlçesi’nde bugün PKK’nın sokağa önceden yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 5 asker ile yoldan geçen 1 vatandaş yaralandı.

Diyarbakır merkez Sur İlçesi’nde 2 Aralık günü alınan ve 11 Aralık günü 17 saat ara verildikten sonra tekrar ilan edilen sokağa çıkma yasağının 21’inci gününde PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Hasırlı Mahallesi Yıkıkkaya Sokak üzerinde öğle saatlerinde yoğunlaşan çatışma sırasında PKK'lılar önceden sokağa yerleştirdikleri bombayı uzaktan kumandayla infilak ettirdi.

Şiddetli patlamada yaralanan 6 asker ile yoldan geçen 1 vatandaş, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 1 uzman çavuş doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hastanelerde tedavileri süren 1 askerin de durumunun ağır olduğu belirtildi.

Sur’da güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çatışmalar yer yer devam ederken, ilçeden patlama ve silah sesleri geliyor.

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