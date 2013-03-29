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Diyarbakır Sur Belediyesi'nden Kürtçe fizik, tarih, felsefe dersleri

Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş 'anadil ülkeyi böler fobisi doğru değil. Aksine bütünleştirir, birleştirir' dedi

29 Mart 2013 16:07

Diyarbakır Merkez Sur Belediyesi Kürtçe fen, matematik, fizik, tarih ve felsefe dersleri açtı. Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, derslere 150 öğrencinin devam ettiğini söyledi. Demirbaş, "anadil ülkeyi böler fobisi doğru değil. Aksine bütünleştirir, birleştirir" dedi. Diyarbakır Merkez Sur Belediyesi, çok dilli belediyecilik çalışmaları ile de biliniyor.

1992 yılında faili meçhul bir cinayete kurban giden öğretmen Mehmet Geren adına açılan Eğitim Destek Evi'nde bu yılın başından beri Kürtçe eğitim veriliyor.

Kendisi de eski Türkçe öğretmeni olan Demirbaş, öğrencilere felsefe dersi verdi. Anayasa'da olmamasına rağmen, anadilde eğitim vermeye başladıklarını dile getiren Demirbaş, “Bugün tarihi bir gün. Anadil ülkeyi böler fobisi doğru değil. Aksine bütünleştirir, birleştirir. Türkiye’de yaşayan tüm insanların ana dillerinden eğitim almalarını arzu ediyoruz” dedi.

Kürtçe eğitim alan öğrencilere, dönem sonunda öğrenim belgesi verilecek. Yasal karşılığı olmayan belgeler, belediyedeki faaliyetlerde geçerli olacak.

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