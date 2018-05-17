T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır sokaklarına gül suyu sıkıldı

DİYARBAKIR, (DHA)-  DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı ile birlikte şehir merkezindeki cadde ve sokaklara gül suyu serpmeye başladı

17 Mayıs 2018 20:01

DİYARBAKIR, (DHA)-  DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı ile birlikte şehir merkezindeki cadde ve sokaklara gül suyu serpmeye başladı.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, ramazan ayı ile birlikte şehir merkezindeki cadde ve sokaklara gül suyu sıkıyor. Gazi Caddesi’nde başlayan uygulama, Ulu Cami önü, Hz. Süleyman Camisi yerleşkesi ve Melik Ahmet Caddesi’nde devam etti. Ekipler gece geç saatlere kadar caddelerde gül suyu sıkma çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin gül suyu serpme uygulmasanı ramazan ayı boyunca sürdüreceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHA  DİYARBAKIR Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir Belediyesi SağlıkDaire BaşkanlığınaGazi CaddesindeUlu CamiHz Süleyman CamisiMelik Ahmet CaddesindeEkiplerEkiplerinFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24