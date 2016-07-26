Van ve Diyarbakır'da saldırı; iki asker şehit oldu

PKK'lılarca Silvan ilçesindeki baraj inşaatının güvenliğini sağlayan askerlere düzenlenen roketatarlı saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK'lılar, yapımı süren Silvan Barajı'nın güvenliğini sağlayan askerlere roketatarlı saldırı gerçekleştirdi.

Roketatar mermisinin askerlerin bulunduğu kulübeye isabet etmesi sonucu bir asker şehit düştü, bir asker yaralandı.

Van merkez Edremit ilçesi Hacıbekir mahallesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lılar tarafından yola döşenen bombanın infilak etmesiyle meydana gelen patlamada bir asker şehit oldu. Aynı saldırıda iki asker de yaralandı.