Diyarbakır Silvan'da polise saldırı

Diyarbakır Silvan'da polis ekiplerine otomatik silahlarla ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı.

Radikal'de yer alan habere göre, iddiaya göre Diyarbakır'ın Silvan İlçesi Mescit Mahallesi'nde yola barikat kuran ve hendek kazan PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyeleri, olay yerine gelen polis ekiplerine otomatik silahlarla ateş açtı. Polisin karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

PKK'lılar Silvan İlçesi Mescit Mahallesi Azizoğlu Caddesi üzerine sabah saatlerinde barikat kurup, hendek kazdı. Olay yerine gelen polisleri taşıyan zırhlı araçlara uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler ateşe karşılık verdi.

Çatışmanın çıktığı bölgede polis, vatandaşların dışarı çıkmamasını için anons yaptı. Vatandaşlar evlerine çekilirken, bölgede çatışma bir süre devam etti. Ölen ve yaralanan kimsenin olmadığı çatışmanın ardından PKK'lılar kaçarak izlerini kaybettirdi.

Polisin ilçede aldığı geniş güvenlik önlemleri sürüyor.