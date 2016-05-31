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Diyarbakır Silvan’da patlama bomba imhası çıktı

Kontrollü patlamada ölen ya da yaralanan olmadı

31 Mayıs 2016 23:24

Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nin Bağlar Mahallesi Boyunlu Grup Köy Karayolu’na  bomba tuzaklandığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama tarama faaliyetlerinde bulundu.

Karayoyu ulaşıma kapatılarak frekans karıştırıcı Jammer’li araçlar eşliğinde yapılan aramada karayolu kenarına el yapımı patlayıcı tuzaklandığı saptandı. Olay yerine tedbiren ambulans sevk edilirken, patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Silvan ilçe merkezinden de duyulan patlama halk arasında endişe yarattı. Yetkililer, patlamanın kontrollü olarak yapıldığını ve yaralanan olmadığını bildirdi.

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