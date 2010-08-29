-DİYARBAKIR SEBZE HALİNDE YANGIN ÇIKTI DİYARBAKIR (A.A) - 29.08.2010 - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki yeni sebze halinde yangın çıktı. Yangında yaklaşık 20 iş yeri ile park halindeki bazı araçlar yandı. Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesinde bulunan yeni sebze halindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle tahta ve plastik sebze kasalarının tutuşmasıyla yangın kısa sürede diğer dükkanlara da sıçradı. Esnaf, yanan iş yerlerindeki yığılı boş kasaları kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Yangında yaklaşık 20 iş yeri ile park halindeki 3 otomobilin yandığı öğrenildi. Yangın, emniyetin su sıkma özelliği bulunan TOMA araçları ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bu arada, esnaf, geç müdahale edildiğini öne sürerek itfaiye personeline tepki gösterdi. İtfaiye erleri ile esnaf arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polisin ikna çabasıyla vatandaşlar sakinleştirildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, sık sık vatandaşları yangın alanından uzaklaşmaları konusunda uyardı. Yangında, dumandan etkilenen itfaiye erleri ile sebze kasalarının atılması sırasında bazı vatandaşlar yaralandı. Yaralılar, Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.