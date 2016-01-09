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Diyarbakır'da 'PKK'ya yardım' gerekçesiyle 6 belediyenin iş makinelerine el kondu

Soruşturma kapsamında 6 belediye çalışanı tutuklandı

09 Ocak 2016 21:50

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Dicle, Silvan, Sur, Kulp, Bismil ve Lice belediyeleri hakkında, PKK mensuplarına yardım ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında birçok iş makinesi ve araca el kondu, olayla ilgisi olduğu öne sürülen 6 belediye görevlisi tutuklandı.

Hürriyet’in haberine göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK mensuplarına yardım ettikleri gerekçesiyle Diyarbakır'daki bazı ilçe belediyeleri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında birçok iş makinesi ve araca el konuldu.

 

Altı ilçe belediyesi hakkında soruşturma

 

Başsavcılık, örgüt mensuplarına yardım ettikleri gerekçesiyle Diyarbakır'a bağlı 6 ilçe belediyesi hakkında soruşturma başlattı. Dicle, Silvan, Sur, Kulp, Bismil ve Lice belediyeleri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ilçe belediyelerine ait bazı kepçe, araç ve tekerlekli iş makinesi ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresine (DİSKİ) ait bir traktör kepçesine el konuldu.

Gözaltına alınan belediye çalışanları F.K, H.C, A.R.Ç, Y.S, A.Ö ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

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