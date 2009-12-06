Diyarbakır savaş alanına döndü!

T24 -

Diyarbakır'da göstericilerin havai fişek ve taş atması sonucu polis, biber gazı sıkarak müdahalede bulundu.



DTP'nin yürüyüşüne izin verilmeyince göstericiler polisle çatıştı.



DTP'lilerin yürüyüşüne izin verilmeyince göstericiler polisle çatıştı. Siirt, Batman ve Hakkari'de de olaylar çıktı.

Son günlerde artan olaylara bugün yenileri eklendi ve Doğu'da beş ilde göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.

Diyarbakır'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.





Diyarbakır ve Hakkari'den kareler/Foto Galeri

















DTP Diyarbakır milletvekilleri Selahattin Demirtaş ve Aysel Tuğluk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve bazı DTP'li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu grup, DTP il binasının önünde bir araya geldi.

Polis, Koşuyolu mevkisine doğru yürüyüşe geçen grubu durdurarak, yürüyüşün yasal olmadığı uyarısında bulundu.

Polis ile milletvekillerinin görüşmesi sonucu grup, yürüyüş yapmaktan vazgeçerek basın açıklaması için DTP binasına geri döndü.

Dönüş sırasında gruptan bazı kişilerin havai fişek ve taş atması sonucu polis, biber gazı sıkarak müdahalede bulundu.

Gruptan bazı kişilerin Şanlıurfa yolundaki AK Parti İl Başkanlığı binasına taş atması sonucu, binada nöbet tutan bir polis yaralandı. Yaralı polis, hastaneye kaldırıldı.

Olaylarda Dicle Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Aydın Erdem'in hayatını kaybettiği bildirildi. Kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucu ortaya çıkacak.



Siirt ve Batman'da da aynı manzara

Doğu'da, izinsiz gösteriler nedeniyle başka illerde de olaylar çıktı. Siirt'te DTP'nin demokrasi ve barış yürüyüşü sonrasında sokaklar karıştı. Uyarılara rağmen dağılmayan göstericilere polis müdahale etti.

Batman'da da DTP binası önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişi yürümek istedi. Polis, DTP'li milletvekillerinin de bulunduğu kalabalık grubu izinleri olmadığı gerekçesiyle engelledi. Gruptan taş atılması üzerinde polis müdahale etti.



Şemdinli'de miting sonraso olay

Dağdan dönen PKK'lıların mitingleri sonrasında çıkan olaylar da sürüyor. Grup bu kez Hakkari Şemdinli'de miting düzenledi. Miting sonrası Şemdinli'de olaylar çıktı. Polise taşlarla saldıran göstericiler, hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü ve AK Parti ilçe binasını taş yağmuruna tuttu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde de izinsiz gösteri yapan gruplar, polise taşlarla saldırdı.