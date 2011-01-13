-DİYARBAKIR SAVAŞ ALANI DİYARBAKIR (A.A) - 13.01.2011 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili duruşmanın yapıldığı Diyarbakır Adliyesi önünde, taşlı, molotofkokteylli saldırıda bulunan bir grup, polisin müdahalesiyle dağıtıldı. Polis, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ı taşlı saldırıdan kalkan ile korudu Demokratik Toplum Kongresince (DTK) İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingin ardından, mitinge katılan bir grup KCK ile ilgili duruşmanın yapıldığı Diyarbakır Adliyesine yürüdü. Burada, gruptan bazı kişiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin önündeki güvenlik güçlerine taş, moloktofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdı. Bunun üzerine polis, gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Göstericilerden biri, gruba müdahale eden TOMA'nın (Toplumsal Müdahale Aracı) üzerine çıkarak araca zarar vermeye çalıştı. Göstericilerin attığı bir moloktofkokteyli panzere isabet ederken, çıkan yangın su sıkılarak söndürüldü. Polis, göstericilerden bazılarını gözaltına aldı. Bu arada göstericilerin saldırılarını sonlandırması için olay yerine gelen BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da taşlı saldırıya uğradı. Polis, Sakık'ı kalkanla taşlardan korudu. BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız ile İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel olayların yatışması için polis ve göstericilerle görüştü. Gruptakiler, polisin müdahalesi sonucu dağıtıldı. Ancak ara sokaklara kaçan bazı kişiler yer yer toplanarak, polise taş atıyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi binasının yanı sıra civardaki bazı iş yerleri de yaşanan olaylar sırasında zarar gördü.