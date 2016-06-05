Diyarbakır Şanlıurfa yolunda kaza; 6 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolunda bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 30’uncu kilometresindeki, Karayakup Köyü yolayırımında bugün saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

Şanlıurfa’dan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı Yüksekova'ya dönmek üzere yola çıkan Salar ailesi fertlerini taşıyan 30 E 1073 plakalı minibüs, sürücü 24 yaşındaki Sadık Salar’ın henüz bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki menfeze uçtu.



Hurdaya dönen minibüste bulunan 10 kişiden sürücü Sadık Salar ile 3’ü çocuk 5 kişi daha kaza yerinde öldü. Ağır yaralı 4 kişi de kaza yerine gönderilen ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.