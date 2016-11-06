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BBC Türkçe

'Diyarbakır saldırısını TAK üstlendi'

Fırat Haber Ajansı, Cuma günü Diyarbakır'da bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıyı TAK örgütünün üstlendiğini duyurdu.

06 Kasım 2016 16:01

Fırat Haber Ajansı (ANF), Cuma günü Diyarbakır'da bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıyı TAK örgütünün üstlendiğini duyurdu.

Saldırıda ikisi polis dokuz kişi yaşamını yitirmişti.

Diyarbakır Valiliği saldırıyı PKK'nın düzenlediğini belirtmişti.

IŞİD'e bağlı Amaq haber ajansı'nda ise saldırının IŞİD tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

Valilik bunun üzerine yeniden bir açıklama yapmış ve saldırının PKK tarafından gerçekleştirildiğine dair ellerinde bulgular olduğunu söylemişti.

Ayrıntılar geliyor…

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