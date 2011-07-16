Diyarbakır saldırısında ilk rapor: Komuta hataları var

T24- 13 asker ve 7 PKK'lının ölmesiyle sonuçlanan Diyarbakır çatışması hakkında bölgeden Ankara’ya ulaşan ilk bilgilerde komuta hatalarına dikkat çekildi. PKK’nın “Savaş uçakları bombaladı, yangın çıktı” iddiası yalanlanırken, bazı askerlerin yanarak ölmesinin gerekçesi olarak 40 dereceyi aşan sıcaklık ve kuru otlar gösterildi.



PKK: Askerler yorgun, neden vurmuyorsunuz?















Türkiye’yi yasa boğan 13 askerin şehit olduğu Diyarbakır saldırısıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Radikal Gazetesi'nde Ömer Şahin imzası ile yayınlanan habere göre, bölgede inceleme yapan yetkililerin komutanlara ve hükümet üyelerine verdiği brifingde otopsi ve yerinde tespit raporları anlatıldı. Radikal’in ulaştığı bilgilere göre olayın gelişme seyri ve yaşananlar şöyle:

18 TİM BÖLGEDEYDİ: PKK’nın kaçırdığı 3 kişi için harekete geçen TSK, bölgeye 12 tim gönderdi. 10 Temmuz’da yola çıkan timler 4 gün aralıksız arazide kaldı. İki gün sonra Hazro’daki Jandarma Birliği’ne saldırı olunca bölgeye dört tim daha gönderildi. Bir gün sonra bölgeye takviye yapıldı iki tim daha gönderildi. Bölgede bir anda 18 tim görev yapınca başta kumanya sıkıntısı olmak üzere bazı karmaşalar baş göstermeye başladı.

40 DERECEDE ÇELİK YELEKLE VE UYKUSUZ: Araziye 10 Temmuz’da çıkan dört tim, 13 Temmuz’da teröristlerin yoğun olduğu Bayrambaşı Alakuşak Bölgesi’ne kaydırıldı. Albay Mehmet Murat Toprak’ın koordinasyonuyla Üsteğmen Mehmet Emin Karagöz komutasındaki 1. Bölük ve Üsteğmen Necmettin Erdoğan komutasındaki 2. Bölük birleştirildi. Ancak, bölgeye giden askerler yorgundu. İki gündür de uykusuzlardı. Sıcaklık 40 dereceydi ve üzerlerinde çelik yelek, kompozit başlık ve sırt çantası vardı. Yorgunluk dikkate alınarak 2.Bölük dinlenmeye çekilirken, diğer bölükler emniyet aldı.

100 ASKER ALANDAYDI: 14 Temmuz gecesi termal kameralarda ısı belirlendi. Malagir Tepede olunması gerekirken 1.5 km geride 500 metre rakımlı bir tepede birlikler beklemeye başladı. Yorgun olan askerlere hava aydınlanmadan çök emri verildi gece iki tim nöbet tuttu. 1. Bölük’teki 58 kişi, 2. Bölükteki 37 kişi ve Tabur Komutanı Binbaşı Milbay Şahin komutasındakilerle beraber toplamda 100 civarında asker alandaydı.

UZUN NAMLULU SİLAH VE ROKETLE SALDIRDILAR: Saldırı uzun namlulu silahlar ve roketle başladı. Anında cevap verilirken şehit olan uzman Mustafa ve Fahrettin’in mevzisinin 1 metre yakınında teröristlerin öldüğü görüldü. Teröristlerin el bombası mesafesine kadar yaklaştığı belirlendi. 6-8 adet el bombası atıldı ve roketlerden dolayı insan boyuna ulaşan kuru otlar tutuştu. Yangın sonrası askerler geriye çekildi. PKK mevzileriyle askerlerin mevzileri iç içe geçti. Önde kalan askerler olduğu için ateş edilemedi. Çıkan yangında askerlerin mevzide bıraktıkları mühimmat patladı. Bölgede yükselen yoğun dumanın nedeni bu patlama. Yangın iyice büyüyünce 70 asker 50 metrekare alana sıkışıp kaldı. Yangının sönmeye başlamasıyla sıkışık alanı genişletmek için sönen alana doğru yayılma emri verildi.”

ŞEHİTLERİN HEPSİNDE KURŞUN VARDI: Yapılan otopside şehitlerin tamamında kurşun yaraları tespit edildi. Ancak yaralılar mevzilerden çekilemediği için ölümlerin çoğu yanarak meydana geldi. 7 terörist öldürüldü.





Savcılık: Rus yapımı bombalar kullandılar





PKK’lı teröristlerin pusu kurup 13 askeri şehit etitği 7 askeri yaraladığı bölgede dün alınan güvenlik önlemlerinin ardından Silvan Cumhuriyet Savcısı Bedir Koca, çatışma bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Savcı Koca’nın saldırının nasıl gerçekleştiği, yangının çıkış nedeni başta olmak üzere incelemesini gerçekleştirdiği belirtildi.

Şehit olan 13 askere yapılan otopsilerde bazılarının kurşunla, bazılarının da yanarak şehit oldukları belirlendi. Savcılık yetkilileri, çatışma bölgesindeki yangına PKK’lıların kullandığı ve parça tesirinden çok yakma gücü yüksek ve fazla alev çıkaran Rus yapımı bombaların neden olduğunun tahmin edildiğini söyledi.



Bölgede ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için Silvan, Kulp ve Hazro’dan gelen Orman İşletme Müdürlükleri ekipleri araçlarla çalışmalarını sürdürürken Adana’dan gelen yangın söndürme uçağı da alevlere havadan müdahale etti.

HELİKOPTER 1.5 SAAT GECİKTİ: Süper Kobra helikopterler bölgeye gecikmeli geldi. Çatışmadan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ünal Karaosmanoğlu 14:30’da haberdar edildi. Helikopterlerin bölgeye ulaşması ise saat 16:00’yı buldu. Kobra’ların dışında Skorsky helikopterleri de geç intikal etti.

ÖZEL HAREKAT BİRLİĞİ SEVK EDİLMEDİ: Olaydan önce ve olay esnasında Kocaköy’de Diyarbakır Özel Harekat birlikleri beklemedeydi. Mardin Özel Harekat Birlikleri ise Diyarbakır’daydı. Batman Özel Harekat ise bölgeye yakın bir mevzide arazide bekletiliyordu ve yangın dumanı ve telsiz konuşmalarını takip mesafesindelerdi. Ancak 3 özel harekat birliği de yardım ve kaçış yolunu kapatmak için acil olarak sevkedilmedi. Arazideki birliklerin Skorskylerle özel harekât birlikleriyle değiştirilmesi saat 18:00’da gerçekleştirildi. “