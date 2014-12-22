Diyarbakır polisi eylemlere katılan öğrenci listesini takip için okullara yolladı!

Diyarbakır polisi, son 2 ayda eylem ve gösterilere katılan çocukları tespit ederek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de listeleri okullara göndererek, çocukların rehberlik birimleri tarafından takibe alınmasını gerekirse psikolojik destek verilmesini istedi. İHD çocuklara ailelerinin rızası dışında eğitim verilemeyeceğini vurgularken, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı avukat Meral Danış Beştaş “fişleme” olarak nitelediği olaya ilişkin, “Çocukları potansiyel suçlu olarak görüyorlar” dedi.

Mahmut Oral’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi, son 2 ayda eylemlere katılan yaklaşık 200 öğrenciyi bir listeye aldı. Çocukların ad, soyadı, baba ve anne adları, nüfus bilgileri, eğitim durumları ve şubeye geliş sebeplerinin yazıldığı listeler daha sonra Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderildi. Emniyetten, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda çocuklar için “suça sürüklenen çocuklar” ifadesi kullanılırken “listelerle bilgilere verilen çocukların durumları hakkında Müdürlüğünüzce gerekli çalışmaların yapılması hususunu arz ederim” denildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise çocukların rehberlik servislerinde öğretmenler tarafından takip edileceğini, gerek duyulursa öğrencilere psikolojik destek sunulacağını söyledi. Çocuklar arasında İmam Hatip okullarında okuyanlar da olduğu belirtildi.

İHD: İnceliyoruz

İHD Diyarbakır Şube Sekreteri Raci Bilici, “çocuklarının ailelerinin rızası dışında bir eğitim sürecine tabi tutulmasını doğru bulmayız. Konuyu inceleyeceğiz. Gerekirse ailelerin de başvurmasıyla hukuki yollara başvururuz” dedi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı avukat Meral Danış Beştaş güvenlik güçlerinin sık sık çocukları hedef aldığını, Adana’da, Yüksekova’da, Sur’da ölümler olduğunu, yine onlarca çocuğun gaz bombası kapsülüyle vurularak ağır yaralandığını anımsattı. Beştaş, “Birkaç yıl önce bu hükümet kamuoyunun baskısıyla taş atan çocuklar için yasal düzenleme yapmıştı. Ama Kobaki eylemleri sonrasında bu düzenlemeler hiçe sayılıp, yüzlerce çocuk gözaltına alındı ve tutuklandı. Diyarbakır Emniyeti’nin listesi de bunun son halkasıdır. Maalesef, bu ülkede devlet çocuklardan suçlu üretmeye devam etmektedir.

O çocukların neden böylesi eylemlere başvurduğunu enine boyuna araştırmalı. Ama emniyet çocukların kimliklerini teshir ederek, onları şimdiden fişlemekte, geleceğin potansiyel suçluları olarak görmek istemektedir. Bunun hukukta yeri yoktur” dedi.

DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Hafize İpek ise “O çocukların neden taş attığının sorgulanması lazım. O çocuğun babasının dövüldüğü, annesinin tekmelendiği dikkate alındı mı? O çocukların neden şiddete başvurdukları ciddi olarak ele alınmalıdır. Aksi halde bizim nazarımızda bu tespitler, fişlemeye aileler cezalandırmaya yöneliktir” diye konuştu.