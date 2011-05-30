Diyarbakır özerklik ilanına hazırlanıyor!

T24- Demokratik Toplum Kongresi taban örgütlemesi çalışmaları kapsamında kurulan Amed İl Konseyi ara dönem toplantısında "demokratik özerk yönetim ilanını hızlandırma" kararı aldı. İl Konseyi, belediyelere de "ikili hukuka bağlı olun" çağrısı yaptı.

Özgür Gündem'de yayımlanan (30 Mayıs 2011) haber şöyle:







Fiili inşa süreci hızlandırılacak

İl Konseyi alınan kararları onbin kişiyle kamuoyuna açıkladı. Yapılan açıklamada, "Toplantımızda, dayatılan statüsüzlüğe karşı Demokratik Özerkliği fiilen geliştirme ve eksik kalan boyutlarını tamamlayarak demokratik özerk yönetimimizin ilanını ve fiili özerkliği fiili inşa sürecini hızlandırarak tamamlama kararı alınmıştır" denildi.

Belediyelere ikili hukuk çağrısı

Yerel yönetimlerin ikili hukuka bağlı kalarak hizmetlerini sunmasını isteyen Amed İl Konseyi, şu çağrıda bulundu:

"İl Konseyimiz halkımızın yerel iradesinin ifadesi olan belediye il konseyinin alacağı kararlar temelinde hizmetlerini sunma ve en kısa zamanda çokdilli hizmet sunma çalışmalarını başlatma kararını almıştır."

Özerklik için bir adım daha...

Amed Demokratik İl Konseyi merakla beklenen "Ara dönem toplantısı"nı 400 delegenin katılımı ile BDP il binasında gerçekleştirdi. Toplantıda tarihi kararlar alındı. Yerel yönetimlere ikili hukuka bağlı kalarak hizmetlerini sunması çağrısı yapan Konsey, DTK'ye de Kürtlere dayatılan statüsüzlüğe karşı tutumunu ve çözümünü ilan etme önerisi götürmeyi kararlaştırdı.

Toplantıdan sonra alınan kararları açıklamak için konsey delegeleri il binası önünde bekleyen binlerce yurttaşla birlikte Koşuyolu Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe aralarında Emek Özgürlük ve Demokrasi Bloğu Amed adaylarından Nursel Aydoğan'ın da bulunduğu onbin kişi katıldı.

AKP koşulları heba etti

Koşuyolu'nda son bulan yürüyüşün ardından Amed Demokratik İl Konseyi adına hazırlanan Kürtçe açıklamayı Konsey Üyesi Medeni Alpkaya, Türkçe açıklamayı ise Konsey Üyesi Zübeyde Zümrüt okudu. Türkçe hazırlanan açıklamayı okuyan Zümrüt, başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal, siyasal, ekonomik ve sosyal sorunları çözüme kavuşturacak olumlu koşullar olmasına rağmen AKP'nin her geçen gün bu koşulları daha fazla heba ettiğini belirtti. Yaşanan gelişmeler karşısında AKP hükümeti ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tavrının sonuna kadar askeri ve siyasi operasyonların devam ettirilmesi olduğunu ifade eden Zümrüt, "Halkın en demokratik örgütlenme hakkının sonuna kadar kriminalize edilerek tüm demokratik kurumlaşmalar yasa dışı ilan edilerek dağıtılmak istenmiş, yönetici ve siyasi kadroların hepsi siyasi soykırım operasyonları ile tutuklanmıştır. Kürt dili üzerinde yasaklama ve asimilasyon 'kurs açmak serbest' safsatası adı altında devam ettirilmiş, Kürtçe gazeteler bir biri ardına kapatılmış, birçok basın emekçisine yüz yılları aşan hapis cezaları istenmiştir" dedi.

Özerkliği hızlandırma kararı

Düzenledikleri ara dönem toplantısında bu tespitlerin tartışıldığını ifade eden Zümrüt, "Kürt halkı olarak kendi çözümümüzü kendi özgür irademiz ve öz gücümüzle yaratma durumunda olduğumuz sonucuna ulaşılmıştır. Dayatılan statüsüzlüğe karşı Demokratik Özerkliği fiilen geliştirme ve eksik kalan boyutlarını tamamlayarak demokratik özerk yönetimimizin ilanını hızlandırma kararı alınmıştır. Daha önce gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızda aldığımız kararlarla beraber ara dönem toplantısındaki kararlaşma ile Demokratik Özerkliği fiili inşa sürecini hızlandırarak tamamlama kararı alınmıştır. Kendi demokratik özerk ve özgür yönetimlerimizi kurarken hazırlanacak yeni anayasada Demokratik Özerkliğin tanınması şartıyla demokratik anayasa ilkelerine bağlı kalınacağı önemle vurgulanmıştır. Yine kardeş halklarla beraber yaşamanın formülü olan demokratik ulus birliğine ve ilkelerine sonuna kadar bağlı kalma gerekliliği önemle vurgulanmıştır" dedi.

Zümrüt, toplantıda, yerel yönetimlerin ikili hukuka bağlı kalarak hizmetlerini sunması çağrısında bulunma kararlılığına ulaşıldığını ifade etti.