‘Diyarbakır örgütleri’ Gül’den randevu bekliyor

T24 - DTK’nın bileşeni Kent Konseyi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den randevu istedi. Kabul edilmesi halinde Gül’e, “Demokratik Özerklik Raporu” verilecek.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Diyarbakır’a cuma günü yapacağı ziyaret kenti hareketlendirdi. Bir çok sivil toplum kuruluşu Cumhurbaşkanı ile görüşmek için hazırlık yaparken, bölgenin ve Diyarbakır’ın siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlarını içeren raporlar hazırlandı. DTK’nın bileşeni Kent Konseyi ise Gül’den randevu istedi. Kabul edilmesi halinde Gül’e, “Demokratik Özerklik Raporu” verilecek. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Gül’ün Kürt sorununun çözümüne yönelik olumlu mesajlar vermesi ve tansiyonu düşürmek için birlik ve baraberliğe vurgu yapmasını istedi. Gül’ün Diyarbakır’a yapacağı geziye, bölgedeki sivil toplum kuruluşları büyük önem veriyor. Gül’ün gezisinin BDP’nin “İki dilli yaşam”, Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) ise, “Demokratik Özerk Kürdistan” kararı sonrasına denk düşmesinin, yükselen tansiyonu düşüreceği belirtiliyor.

Gül’ün gezisini sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Milliyet’e şöyle değerlendirdi:



- Ticaret Odası Başkanı Galip Ensarioğlu: Önemli bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, özellikle ülkenin yeni baştan seçim sürecine girmesi, bunun yaratacağı gerginlikleri düşünürsek; böylesi bir dönemde cumhurbaşkanımızın Diyarbakır’a gelmesi büyük önem taşıyor. Neticede bu çözümün olmassa olmaz uygulayıcısı hükümettir. Olmazsa olmaz taraflarından birisi de BDP’dir.



- Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı (GÜNSİAD) Şahismail Bedirhanoğlu: Özerklik tartışmaları ve Kürt meselesi ile ilgili yoğunlaşan siyasi tansiyonun yükseldiği bir dönemde Cumhurbaşkanı’nın bölgeyi ziyaret etmesinin zamanlama açısından oldukça iyi diye düşünüyorum. Ülkenin en temel meselesinin Kürt meselesi olduğu, buna yönelik iyi şeylerin gelişeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı’nın kendisidir.



- Belediye İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Vezir Perişan: Herkesin beklentisi yeni ve güzel şeyler duymak. Kürtlerin talepleri var. Bölgeye bir rahatlamanın gelmesini istiyoruz. Bölgeye yönelik eski uslupları değil de yeni şeyler söylemesini bekliyoruz.





Özerklik raporu için talep



DTK’nın bileşenleri arasında bulunan Kent Konseyi’nce Diyarbakır’da 5’inci ara dönem toplantısı yapıldı. BDP Diyarbakır İl Binası Vedat Aydın Konferans Salonu’nda başlayan konferansa BDP il yöneticileri, belediye başkanları ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Toplantı öncesi bir açıklama yapan İl Konseyi Üyesi Medeni Alpkaya, Cumhurbaşkanı Gül’ün Diyarbakır ziyaretini önemsediklerini belirterek, randevu talebinde bulundu. Alpkaya, “ Gül’ün açıklamaları Cumhurbaşkanlığı kurumu olarak kendisinin çözümden mi oyalama ve tasfiye politikasından mı yana olduğunu gösterecektir. Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanı’ndan görüşme talebinde bulunduğumuzu kamuoyuna açıklıyoruz” dedi. Alpkaya, Cumhurbaşkanı Gül’le görüşmeleri halinde kendisine, “Demokratik Özerklik Raporu” vereceklerini söyledi.





'Köy komünü' hayata geçti



Yarın açıklanması beklenen sonuç bildirisinde, DTK’nın aldığı, “Demokratik Özerk Kürdistan” kararı doğrultusunda bazı kurumlarda özerklik uygulamasına geçişle ilgili bilgi verilmesi bekleniyor.



Bu arada, DTK’nın aldığı “Demokratik Özerklik” kararının birçok alanda uygulandığı Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı köylerde “Köy komünleri” uygulamasına yönelik ilk adım da atılmış oldu.





