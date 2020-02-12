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Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş, yolsuzluk soruşturmasından açığa alındı

Geçen günlerde aynı soruşturma kapsamında 30 kişi gözaltına alınmış ve ardından serbest bırakılmıştı

12 Şubat 2020 11:41

Diyarbakır'da yolsuzluk soruşturmasından dolayı eski Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Diyarbakır Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş, görevinden açığa alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Diyarbakır’da devam eden rüşvet, yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması nedeniyle 7 Şubat'ta gözaltına alınan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Batur ve Yunus Memiş’in de aralarında bulunduğu, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 19 personel açığa alındı.
 
Diyarbakır Mali Şube ekipleri, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen hafta düzenledikleri operasyonda, Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Batur'un da aralarında bulunduğu 30 kişiyi gözaltına almıştı. 

Bakanlık işlem başlattı

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınıp bırakılan ve Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş ile 20 kişi, valilik tarafından açığa alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, açığa alınan memurlar hakkında işlem başlattı.

Yunus Memiş bir süre önce de bir kadına yönelik taciz ve tecavüz suçundan dolayı Memur- Sen ve Memur Bir Sen İl Başkanlık görevini bırakmıştı. 

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