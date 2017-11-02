Diyarbakır odun pazarında esnaf dertli

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, havaların soğumasıyla birlikte odun pazarında hareketlilik başladı. Oduncuların birçoğu geçmiş yılları aradıklarını belirtirken, bazı oduncular işlerin iyi gittiğini söyledi.

Odun pazarında bazı esnaf, geçmiş yıllarda fakirin evini ısıtan oduna, kentte doğalgaz, kömür ve fuel oil kullanımının artması nedeniyle eskisi kadar talep olmadığından yakındı. Bazıları ise işlerin eskisi kadar olmasa da iyi gittiğini söyledi. 40 yıldır odun sattığını Nedim Benek, odunları villalarda yaşayanların şömineleri için aldığını, yine çevre köylerden de gelip 6-7 ton odun alanların da olduğunu söyledi. Benek, \"Bunlar dışında fırıncılar, lokantacılara odunları satıyoruz. Son zamanlarda odun kullanımında artış var. Yaş odunun tonunu 450 ila 480 lira, kuru odunu ise 600 liradan satıyoruz. Günlük, fırıncılara 50 ton, evler için ise bazen 10 bazen de 20 ton odun sattığımız oluyor\" dedi.

Bazı oduncular ise işlerinin çok iyi gitmediğini, günde ortalama 400 kişinin çalıştığı pazarda yaklaşık 100 ton odun sattıklarını söyledi. Bir esnaf, \"Odunları Siirt ve Diyarbakır\'ın Kulp İlçesi\'nden getirtiyoruz. Bazıları odunları kaçak olarak direkt alıcılarına götürüyor. Bu da bizim işlerimizi etkiliyor. Biz burada vergi veriyoruz. Bu konuda denetimlerin sıklaştırılmasını istiyoruz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI