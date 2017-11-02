T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır odun pazarında esnaf dertli

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, havaların soğumasıyla birlikte odun pazarında hareketlilik başladı

02 Kasım 2017 14:49

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, havaların soğumasıyla birlikte odun pazarında hareketlilik başladı. Oduncuların birçoğu geçmiş yılları aradıklarını belirtirken, bazı oduncular işlerin iyi gittiğini söyledi.
Odun pazarında bazı esnaf, geçmiş yıllarda fakirin evini ısıtan oduna, kentte doğalgaz, kömür ve fuel oil kullanımının artması nedeniyle eskisi kadar talep olmadığından yakındı. Bazıları ise işlerin eskisi kadar olmasa da iyi gittiğini söyledi. 40 yıldır odun sattığını Nedim Benek, odunları villalarda yaşayanların şömineleri için aldığını, yine çevre köylerden de gelip 6-7 ton odun alanların da olduğunu söyledi. Benek, \"Bunlar dışında fırıncılar, lokantacılara odunları satıyoruz. Son zamanlarda odun kullanımında artış var. Yaş odunun tonunu 450 ila 480 lira, kuru odunu ise 600 liradan satıyoruz. Günlük, fırıncılara 50 ton, evler için ise bazen 10 bazen de 20 ton odun sattığımız oluyor\" dedi.
Bazı oduncular ise işlerinin çok iyi gitmediğini, günde ortalama 400 kişinin çalıştığı pazarda yaklaşık 100 ton odun sattıklarını söyledi. Bir esnaf, \"Odunları Siirt ve Diyarbakır\'ın Kulp İlçesi\'nden getirtiyoruz. Bazıları odunları kaçak olarak direkt alıcılarına götürüyor. Bu da bizim işlerimizi etkiliyor. Biz burada vergi veriyoruz. Bu konuda denetimlerin sıklaştırılmasını istiyoruz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AhmetDHA DİYARBAKIROduncularınOdunBazılarıNedim BenekBenek"BunlarSonGünlükBazıBirSiirtDiyarbakır KulpBuBizFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24