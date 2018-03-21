Diyarbakır Newroz'unda vurulan Kemal Kurkut davası bir yıldır sonuçsuz

Diyarbakır Newrozu’nda, bir yıl önce vurularak hayatını kaybeden Kemal Kurkut’un ölümüyle ilgili yargısal sürecin sonuçlanmaması Meclis’e taşındı.

Kurkut’u vuran polis Y.Ş.’nin halen görevde olduğunu da hatırlatan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, davanın neden hala sonuçlandırılmadığı sordu.

Bianet'te yer alan habere göre, Malatya’dan geçen yılki Newroz kutlamasına giden üniversite öğrencisi Kurkut, alan girişindeki kontrol noktasında polis Y.Ş. tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Y.Ş. hakkında “olası kastla öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle olaydan yedi ay sonra iddianame hazırlandı. Polis Y.Ş. tutuksuz yargılanıyor ve halen aktif görevde.

Davanın bir sonraki duruşması 26 Nisan 2018’de.

Yiğitalp: Sanık polis neden tutuklanmadı?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle önerge veren Yiğitalp, şunları sordu:

* Kemal Kurkut’un öldürülmesi ile ilgili dava ne aşamada?

* Kurkut’u öldüren ve “olası kasıtla öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan polis memuru Y.Ş.’nin tutuklanması yönündeki talepler neden reddedildi?

* Kurkut’un öldürülmesinin üzerinden 365 gün geçmiş olmasına rağmen dava neden hala sonuçlandırılmadı?

Ne olmuştu?

Adıyaman doğumlu Kemal Kurkut, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisiydi.

Katılmak için gittiği Diyarbakır Newroz’unda 21 Mart’ta, Newroz Parkına yakın olan Evrim Alataş Caddesi üzerindeki polis kontrol noktasında vurularak hayatını kaybetti.

Olay anında çekilen fotoğraflarda, elinde bıçak olan ve vücudunun üst bölümü çıplak haldeyken kontrol noktasında polislerle tartışan Kurkut, noktayı geçerek koşmaya başlıyor. Polislerden bazıları üzerine bazıları da havaya ateş açıyor. dihaber, bir polis amirinin “Ateş etmeyin” uyarılarına rağmen Kurkut’un vurulduğunu yazdı.

Diyarbakır Valiliği ise Kurkut’un elinde bıçak olduğunu ve “intihar saldırganı olabileceği şüphesi bulunduğunu”, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Cinayetle ilgili iki polisin ifadesi alındı, polislerden Y.Ş.’ye “olası kastla öldürmekten” müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Mahkeme, Y.Ş.’nin tutuklanması talebini reddetme gerekçesi şöyle:

“Sanığın soruşturma aşamasındaki beyanlarında kendisinin de ateş ettiğini belirtmesi ve dosya kapsamına yansıyan davranışları itibariyle kaçacağı ya da suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme yönünde bir eylemde bulunacağı yönünde dosyaya yansıyan herhangi bir emare bulunmaması…”