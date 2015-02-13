Diyarbakır Müftüsü HDP'den aday oldu

Diyarbakır Müftüsü Nimetullah Erdoğmuş, HDP'den milletvekili adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

7 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesi kamu çalışanlarının istifaları önceki gün itibariyle sona erdi. Son istifa sürprizi ise Diyarbakır'dan geldi. Yaklaşık 4 yıldır Diyarbakır İl Müftülüğü görevini yürüten Nimetullah Erdoğmuş, Diyarbakır'da HDP'den milletvekili aday adayı oldu.

'Çözüm ve barış sürecine destek olmak için...'

Konuyla ilgili Tigris Haber Gazetesine konuşan Erdoğmuş, istifa etmediğini, emekliliğe ayrıldığını belirterek şunları söyledi:

"10 Şubat tarihinde istifa etmem tesadüf değil. 4 yıldır Diyarbakır'da bulunduğum süre içinde camia ve toplum arasındaki ahengin hep korunmasına hizmet etmeye çalıştık. Her zaman hizmet anlayışımız da bu yönlü oldu. Bu hizmeti verince insanlarla bir yakınlaşma süreci başladı. Diyarbakır'ın arayıp bulamadığı köklere bu süre zarfında ulaşabildim. Köklere hayat suyu veren suyun aslında var olduğu ve bazı zararlar gördüğünü tespit ettim. Bu nedenlerden dolayı bir sorumluluk almak istedim. Özgürlüğün manevi alanda inşası için bir takım çalışmalarım var. Bu düşüncelerimi gerçekleştirmek için aday olmaya karar verdim. Kutsal olan bir barış ümidi var. Buna hizmet etmek istiyorum. Özgürlüğün kayıp bir parçasının peşine düşeceğim. Genel anlamda çözüm ve barış sürecine destek olmak için böyle bir karar verdim. Önemli bir noktaya gelen sürece katkı sunmak istiyorum.”

Erdoğmuş kimdir?

1960 yılında Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyünde doğan Erdoğmuş, ilkokulu Genç, orta ve liseyi ise Diyarbakır’da tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1982 yılında mezun olan Erdoğmuş, 1978 yılında Dicle Müftülüğü’nde imam hatip olarak göreve başladı. 1983-1987 yılları arasında da Diyarbakır Müftülüğü’nde imam hatip olarak görev yapan Erdoğmuş, daha sonra bilgi ve görgü eğitimi amacıyla 1987-1989 yılları arasında Mısır’da bulundu. 1989-1991 yılları arasında Diyanet-isleri-başkanlığı merkez teşkilatında memur olarak görev yapan Erdoğmuş, 1991’de Elazığ’ın Maden, 1997’de de Baskil ilçe müftülüğüne atandı. 2002’de Elazığ, 2005’te de Kilis Müftülüğü’ne tayin olan Erdoğmuş, 2011 yılından beri de Diyarbakır Müftülüğü’nü yürütüyordu.