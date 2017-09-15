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Diyarbakır mitingine valilikten izin çıktı

Burak EEMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - HDP'nin Diyarbakır'da pazar günü yapacağı 'Vicdan, Adalet ve Demokrasi' mitingine Valilikten izin çıktı

15 Eylül 2017 00:28

Burak EEMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - HDP\'nin Diyarbakır\'da pazar günü yapacağı \'Vicdan, Adalet ve Demokrasi\' mitingine Valilikten izin çıktı.
HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Cabbar Leygara, 17 Eylül pazar günü Diyarbakır İstasyon Meydanı\'nda düzenleyecekleri mitinge valiliğin izin verdiğini söyledi. Leygara, sosyal medya hesabından valiliğin izin verdiğine dair yazıyı paylaştı. İzin yazısında şu ifadelere yer verildi:
\"17.09.2017 Pazar günü 15.00-18.00 saatleri arasında ilimiz İstasyon Meydanı\'nda \'Vicdan, Adalet ve Demokrasi\' mitingi adı altında etkinlik düzenleme isteğine ilişkin 25.08.2017 tarihli bildirimiz ve ekleri incelenmiştir. Bahse konu etkinliğin 17.09.2017 Pazar günü 15.00-18.00 saatleri arasında ilimiz İstasyon Meydanı\'nda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre düzenlenmesi, Valilik makamının 2017/2665 sayılı olurları ile uygun görülmüştür.\"

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