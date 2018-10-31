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Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonunda 20 tutuklama

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezli 14 ilde terör örgütü FETÖ/ PDY'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı

31 Ekim 2018 15:47

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezli 14 ilde terör örgütü FETÖ/ PDY\'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. 
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, önceki gün terör örgütü FETÖ/PDY\'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Örgüt yöneticisi konumundaki kişiler tarafından arandıkları öne sürülen şüphelilerden 33\'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 20\'si tutuklandı, 1 kişinin Sulh ceza Mahkemesi kararıyla gözaltı süresinin uzatıldığı öğrenildi. 

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