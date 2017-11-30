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Diyarbakır merkezli 3 ilde kaçak silah operasyonu: 7 gözaltı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezli 3 ilde silah ve silah mühimmatı kaçaklığına yönelik  eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

30 Kasım 2017 14:23

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezli 3 ilde silah ve silah mühimmatı kaçaklığına yönelik  eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 28 Kasım\'da Diyarbakır merkezli Mardin ve Adana\'da düzenlenen eş zamanlı kaçak silah ve silah mühimmatı operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 2 adet Kalaşnikof, bu silaha ait 2 şarjör ve 10 fişeği, ruhsatsız av tüfeği, 30 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri sürerken, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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