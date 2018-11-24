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Diyarbakır merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda aralarında 1 binbaşı, 2 yüzbaşının da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı

24 Kasım 2018 18:04

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda aralarında 1 binbaşı, 2 yüzbaşının da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin kara kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün Diyarbakır merkezli 16 ilde başlatılan operasyonlar sürüyor. Operasyon kapsamında örgüt yöneticileri tarafından telefonla arandıkları belirlenen kişilerin adreslerini belirleyen polis; İstanbul, İzmir, Ankara, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir\'in de aralarında bulunduğu 16 ilde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamına aralarında 1 binbaşı, 2 yüzbaşının da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Diyarbakır\'a getirilirken, operasyonların devam ettiği öğrenildi. 
 

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