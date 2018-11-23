Diyarbakır merkezli 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, FETÖ/PDY\'nin kara kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26 muazzaf askerin de aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY\'nin kara kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgüt yöneticileri tarafından telefonla arandıkları belirlenen, 26 muazzaf askerin de aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından bugün sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli 16 ilde, 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 29 astsubay, 1 uzman çavuş ve okuldan ilişiği kesilen 2 askeri öğrencinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturma kapsamında Diyarbakır\'a getirilecekleri bildirildi.