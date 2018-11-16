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Diyarbakır merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 38'i muvazzaf asker, 44 şüphelinin yakalanması için 12 ilde operasyon başlatıldı

16 Kasım 2018 15:22

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 38\'i muvazzaf asker, 44 şüphelinin yakalanması için 12 ilde operasyon başlatıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında 38\'i muvazzaf asker, 44 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerini belirleyip, Diyarbakır merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Ekiplerin, belirlenen adreslere operasyon düzenlediği belirtildi.

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