Diyarbakır maçı ateşli bir dans olacak

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Thomas Doll, Diyarbakırspor ile yapacakları maçın zor geçeceğini belirterek, “Bu maç bizim için ateşli bir dans olacak” dedi.Doll, tesislerde düzenlediği haftalık basın toplantısında, Diyarbakırspor maçının çok zorlu geçeceğini bildiklerini ifade ederek, “Gerek rakibimizin kalitesi, gerekse de ateşli seyircisinin olması, bizi orada neyin beklediğini açıkça gösteriyor. Her koşulda zorlu bir deplasmana gittiğimizin bilincindeyiz. Diyarbakırspor maçı bizim için ateşli bir dans olacak” diye konuştu.Thomas Doll, “Son günlerde Diyarbakır'da yaşanan siyasi olaylar takımı ve sizi nasıl etkiler?” şeklindeki soruya ise “Futbolla, politikanın ayrı şeyler olduğunu biliyorum. Politikanın içinde futbol olmaması gerekir. Futbol aşkı ve tutkusu bambaşka bir şeydir ve insanları birbirine bağlar. İster Diyarbakır olsun, isterse İstanbul, her ilde futbol tutkusu ve aşkı aynıdır. Her ne olursa olsun futbola politikanın karıştırılmaması gerekir” yanıtını verdi.Ligde geride kalan 9 hafta sonunda Gençlerbirliği olarak bir hedef koyup koymadıklarının sorulması üzerine de Doll, şu yanıtı verdi: “Her ülkede ilk 4'e oynayan takımların ligi ayrıdır. Bir de 5 ve daha alt sıralar için oynayan takımların oluşturduğu lig vardır. İşte bu ligde yer alan her takım birbirini yenecek güçtedir. Bu alt ligde yer alan takımların hafta hafta çalışıp, performansını ona göre yükseltmesi gerekir. Bizim büyük hedefler koyacak transferler yaptığımız söylenemez. Hedefimizi alt sıralarda korkulu rüya yaşayacak bölgeden uzaklaşmak olarak belirledik.”