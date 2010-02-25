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Spor

Diyarbakır 'Kurtar'ıcısını buldu..

Diyarbakırspor, teknik direktör Güvenç Kurtar ile anlaşmaya vardı.

25 Şubat 2010 02:00

T24 - Turkcell Süper Lig'de ateş hattında yer alan Diyarbakırspor, Ziya Doğan'ın istifasıyla boşalan teknik adamlık görevine Güvenç Kurtar'ı getirdi..



Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Çetin Sümer,yaptığı açıklamada, teknik direktör Ziya Doğan'ın görevinden ayrılmasının ardından yaptıkları temaslar sonucunda Güvenç Kurtar ile prensipte anlaştıklarını söyledi. Sümer, ''Güvenç Kurtar hocamızla anlaştık. Kendisi Manisaspor maçının ardından pazartesi günü Diyarbakır'a gelerek, görevine başlayacak. Kurtar'ın Diyarbakırspor'a katkısı olacağına inanıyoruz'' dedi.


Çetin Sümer, hafta sonu oynayacakları Manisaspor maçı kadrosunu Sportif Direktör Mehmet Budakın'ın belirleyeceğini kaydetti.


Taze kanı bulduk 


Diyarbakırspor Basın Sözcüsü Suat Önen, Ziya Doğan'ın yerine takımın başında tecrübeli teknik adam Güvenç Kurtar'ı getirdiklerini ifade ederek "Aradığımız taze kanı bulduk" dedi.


Suat Önen konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Hafta içinde istifa eden teknik direktör Ziya Doğan'ın yerine arayışlarımızı sürüyordu. Takımımıza taze bir kan bulduk. Değişikliğin bize başarı getireceğine inanıyorum. Takımımızın başına teknik direktör olarak Güvenç Kurtar'ı getirdik. Bu hocamızla her konuda anlaştık. Diyarbakırspor'a hayırlı olsun" dedi.

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