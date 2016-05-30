Diyarbakır Seyrek Jandarma Karakolu'na bombalı araçla saldırı; 5 korucu yaralı

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde bulunan Zeyrek Jandarma Karakolu'na yakınlarında önlem alan geçici köy korucularının şüphe üzerine durdurmak istediği araçta bulunan PKK'lılar, terk ettikleri bomba yüklü aracı kaçarken uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. 5 korucunun yaralandığı patlamadan sonra çıkan çatışmada 1 PKK'lı sağ yakalandı, kaçan 2 PKK'lının da yakalanması için operasyon başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ahmet Ün'ün haberine göre,

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'ne 10 kilometre mesafede bulunan Zeyrek Jandarma Karakolu'na 1 kilometre mesafede oluşturulan kontrol noktasında görev yapan geçici köy korucuları, şüphelindikleri bir aracı durdurmak istedi. Bu sırada PKK'lılar aracı terk edip yaya olarak kaçmaya başladı. Kaçan kişiler bir süre uzaklaştıktan sonra bomba yüklü aracı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Şiddetli patlamada 5 geçici köy korucusu yaralandı.

1 PKK'lı yakalandı



Bu sırada kaçan PKK'lılarla kontrol noktasındaki diğer korucular arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi ele geçirildi.



