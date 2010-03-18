Diyarbakır kaynıyor

T24 - Son haftaların en gündemdeki takımı Diyarbakırspor'da 3 futbolcunun sözleşmesi yönetim tarafından tek taraflı olarak feshedildi. Ayman ise kendi isteği üzerine takımdan ayrıldı.





Diyarbakırspor'da Erdinç, Ümit Bozkurt ve Gökhan Tokgöz'ün sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedildi. Ayman Abdelaziz'in Kahire'den Güvenç Kurtar'ı aradığı ve takımdan gitmek istediğini belirttiği öğrenilirken tecrübeli teknik adamın Mısırlı futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.



NTV SPOR'da yayınlanan Spor Gecesi adlı programa bağlanan Güvenç Kurtar Ayman'ın takıma dönebileceğinin sinyallerini verirken Bassem Abbas'ın nerede olduğunun bilinmediğini söyledi.



Futbolcuların sözleşmeleri feshedilmeden önce Diyarbakırspor teknik direktörü Güvenç Kurtar NTV SPOR'da yayınlanan Spor Servisi adlı programda kadro dışı bırakılmaları nedenlerini sıralamıştı.



Diyarbakırspor Teknik Direktörü Güvenç Kurtar, son günlerde yaşanan krizi NTV Spor’a değerlendirirken, Gökhan Tokgöz’ün kadro bırakılması konusuna da açıklık getirdi.



NTV Spor’da yayınlan Spor Servisi programına telefon bağlantısıyla katılan Güvenç Kurtar, önemli açıklamalarda bulundu.



Gökhan Tokgöz’ün saha içinde kendisinden istedikleri çok basit bir taktiği yerine getirmediğini ve daha sonra da saygısızlık yaptığı için kadrodışı bırakıldığını belirtti.



Diyarbakırspor’da şu anda her şeyin yolunda olduğunu ifade eden Kurtar, maçlarını Kocaeli’de oynayacaklarını dile getirdi. Hafta sonu Antalyaspor’la yapacakları maçı kesin kazanacaklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, futbola odaklandıklarını söyledi.







