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Diyarbakır jet üssünde alarm seviyesi 'turuncu'ya çıkartıldı

Alarm seviyesi ’İkinci derecede yüksek tehlikeyi haber veren’ alarm olarak bilinen turuncuya çıkarıldı

30 Ağustos 2013 16:51

Türkiye’nin doğu hava sahasının kontrol ve güvenliğini sağlamakla görevli olan Diyarbakır 2’nci Hava Kuvvet Komutanlığı’nın 8’inci Ana Jet üssünde, Suriye’de yaşanan gelişmeler ve ABD başta olmak üzere uluslararası güçlerin Suriye’ye yönelik olası hava saldırısı karşısında alarm seviyesinin ’İkinci derecede yüksek tehlikeyi haber veren’ alarm olarak bilinen turuncuya çıkarıldığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın haberine göre, Suriye’ye uluslararası güçlerin müdahale olasılığına karşı 2’nci Hava Kuvvet Komutanlığı’na bağlı Merzinfon’daki 5’inci Ana Jet üssü ve Malatya Erhaç’taki 7’nci Ana Jet üssünden takviye savaş uçaklarının da Diyarbakır’daki merkezi kaydırılması ile uçak sayısının 100’e yaklaştığı belirtildi. Diyarbakır’daki üstte bulunan hangarlara çekilen savaş uçaklarına mühimmat yüklendiği ve hazır bekletildiği belirtildi.

Üsteki hangar sayısının yetersiz kalması nedeniyle bazı uçakların hangarlarda, bazılarının ise hangarların yanında görev beklediği belirtiliyor. Hava üssünde görev yapan personellerin izinleri kaldırılırken, izinde olanların ise göreve çağrıldığı belirtildi.

Türkiye-Irak sınırında yapılan keşif uçuşlarının ise daha önce belirlenen keşif uçakları ile gerçekleştirildiği ve bu keşiflerinde son gelişmelerle artığı belirtildi.

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