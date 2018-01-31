Diyarbakır İl Sağlık Müdürü: FETÖ iftirası atıldı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Sait Avar, soruşturma geçirdiği FETÖ/PDY ile ilgisinin ya da irtibatının olmadığını belirterek, \"Bana iftira atan kişi yolsuzluk nedeniyle başka şehire tayin olmuş bir personeldir. Zaten Sağlık Bakanlığı\'nın da konuyla ilgili bilgisi var\" dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı soruşturma kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü\'nde çalışan bir kamu görevlisinin ifadesi alındı. İsmi açıklanmayan kamu görevlisi ifadesinde, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Sait Avar\'ın FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğunu iddia etti. İddialar üzerine, 3 Ekim 2016\'da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu\'nca İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Sait Avar hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Dr. Avar, soruşturma sürerken, geçen yıl Kasım ayında Sağlık Bakanlığı tarafından 2 yıllığına, yeniden Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü görevine atandı. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Dr. Avar, iddiaların asılsız olduğunu, FETÖ/PDY veya illegal yapılarla ilişki ve irtibatının olmadığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Sait Avar, hakkında ifade veren kişinin yolsuzluk nedeniyle Muş\'a atandığını belirterek, \"Bana ilişkin verilen ifadelerin tamamı iftiralardan ibarettir. Bazı kişiler benim İl Sağlık Müdürü olmamdan rahatsız oldular. Bu kişilerin benden intikam alma yöntemleridir. İftira atan kişi yolsuzluk nedeniyle başka şehire tayin olmuş bir personeldir. Zaten Sağlık Bakanlığı\'nın da konu ile ilgili bilgisi vardır.\"dedi.

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