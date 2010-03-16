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Spor

Diyarbakır hükmen yenik, Bursa lider

Türkiye Futbol Federasyonu, yarıda kalan Diyarbakırspor-Bursaspor maçını hükmen 3-0 olarak Bursaspor lehine tescil etti.

16 Mart 2010 02:00

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu, yarıda kalan Diyarbakırspor-Bursaspor maçını hükmen 3-0 olarak Bursaspor lehine tescil etti.
    


TFF, saha olayları yüzünden 17. dakikada hakem tarafından tatil edilen Diyarbakırspor-Bursaspor Turkcell Süper Lig 24. hafta maçının sonucuna ilişkin kararı açıkladı.


Federasyon, karşılaşmayı hükmen 3-0 olarak Bursaspor lehine tescil etti. Bu kararla puanını 55'e yükselten yeşil-beyazlılar, Galatasaray'ı iki puan farkla geçerek liderliğe yükseldi.


Federasyon, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Diyarbakırspor arasında 87. dakikada Belediyespor 1-0 öndeyken çıkan olaylar yüzünden yarıda kalan 25. hafta maçıyla ilgili kararını cuma günü verecek.


Diyarbakırspor, bu maçta da hükmen yenik ilan edilmesi halinde otomatikman Turkcell Süper Lig'den düşecek.


21 puanla düşme hattında yer alan Güneydoğu ekibi, 6 Mart'ta Diyarbakır Atatürk Stadı'nda yarıda kalan Bursaspor maçında çıkan olaylar nedeniyle PFDK'dan üç resmi maçı tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası almıştı.

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