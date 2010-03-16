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Spor

Diyarbakır hükmen mağlup, Bursa lider

Türkiye Futbol Federasyonu, olaylı Diyarbakırspor-Bursaspor maçının kararını açıkladı...

16 Mart 2010 02:00

 

T24- Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakırspor'un Bursaspor ile oynadığı karşılaşmayla ilgili konuk ekibin maçı 3-0 hükmen kazandığını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı için karar da hafta sonuna kadar çıkacak.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yarıda kalan Diyarbakırspor-Bursaspor maçıyla ilgili kararını vermek için saat 15.00'de toplandı. Federasyon, yeşil-kırmızılı kulübü 3-0 hükmen yenik sayıp Bursaspor'a 3 puan verdi.

Bu sonuçla yeşil-beyazlı takım, puanını 55'e çıkarttı ve Galatasaray'ı geçerek Turkcell Süper Lig'in yeni lideri oldu.

Diyarbakırspor'un 88. dakikada yarıda kalan İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla ilgili karar da hafta sonuna kadar kesinleşecek. Futbol Federasyonunun, bu maçı olayların çıktığı dakikadaki 1-0'lık skorla tescil etmesi bekleniyor. Diyarbakırspor'un yine "hükmen" yenik sayılması halinde ise kural kitabına göre küme düşmesi gündeme gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, yaptığı açıklamada “Diyarbakırspor –Bursaspor maçı ile ilgili olarak karşılaşmanın temsilcileri ve hakemlerle görüştükten sonra maçla ilgili tüm video görüntülerini de inceledik. Hukuk müşavirlerimizden gerekli tüm bilgileri aldıktan sonra yönetim kurulumuz yarım kalan Diyarbakırspor – Bursaspor maçı ile ilgili 3-0 Bursaspor lehine tescil edilmesine karar verdi.” dedi.

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