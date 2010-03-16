Diyarbakır hükmen mağlup, Bursa lider

T24- Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakırspor'un Bursaspor ile oynadığı karşılaşmayla ilgili konuk ekibin maçı 3-0 hükmen kazandığını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı için karar da hafta sonuna kadar çıkacak.

Bu sonuçla yeşil-beyazlı takım, puanını 55'e çıkarttı ve Galatasaray'ı geçerek Turkcell Süper Lig'in yeni lideri oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, yaptığı açıklamada “Diyarbakırspor –Bursaspor maçı ile ilgili olarak karşılaşmanın temsilcileri ve hakemlerle görüştükten sonra maçla ilgili tüm video görüntülerini de inceledik. Hukuk müşavirlerimizden gerekli tüm bilgileri aldıktan sonra yönetim kurulumuz yarım kalan Diyarbakırspor – Bursaspor maçı ile ilgili 3-0 Bursaspor lehine tescil edilmesine karar verdi.” dedi.