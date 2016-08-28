Diyarbakır Havalimanı'na roketatarlı saldırı

Diyarbakır Havalimanı'na yapılan roketatarlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı, roketlerin VIP bölümü yakınına düştüğünü ve patlama nedeniyle terminal binasının bazı camlarının kırıldığını duyurdu.

Saldırı özel bir havayolu şirketinin İstanbul'dan gelen yolcu uçağının havalimanına inişinden kısa bir süre sonra gerçekleştiği ve yolcular arasında paniğe yol açtığı bildiriliyor.

Havalimanına giriş ve çıkışlar bir süre kapatılırken, saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı duyuruldu.

Diyarbakır Valiliği, saldırı nedeniyle uçak seferlerinin ertelenmesi ya da iptal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Operasyona polis helikopterleri de katılıyor.

Yerel basın saldırının PKK tarafından düzenlendiğini duyuruyor.