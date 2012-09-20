Diyarbakır Havaalanı'nda bomba alarmı

Diyarbakır'ın Çarıklı Köyü girişindeki köprüye PKK'lıların tahrip gücü çok yüksek bomba yerleştirildiğinin belirlenmesi üzerine güvenlik birimleri alarma geçti. Diyarbakır Havaalanı ve 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'na iniş-kalkış yapacak sivil ve askeri uçakların güzergahındaki yola yerleştirilen bombanın imhası sırasında uçakların iniş ve kalkışına izin verilmedi. Bomba imha uzmanlarının iki saatlik çalışmasının ardından bomba imha edildi.

Çarıklı köyü girişinde bulunan köprü altındaki birkaç ayrı noktaya yerleştirilmiş patlayıcılar nedeniyle bölgeye çok sayıda bomba uzmanı sevk edilirken, aynı saatlerde Diyarbakır Valiliği binasının arkasında seyir halinde olan ve plakasının 21 AZ 855 veya 155 olduğu tespit edilen yeşil renkli bir kamyonetin bomba yüklü olduğu istihbaratı alındı.

Çarıklı köyü köprüsü mevkisinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, haber merkezinin anonsu üzerine şehir merkezinde bulunan ekipler ise bomba yüklü araç için alarma geçti. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri en son valilik binası etrafında görülen aracın tespit edilmesi için teyakkuza geçti. Bölgeye yakın tüm ekipler cadde ve sokakların giriş ve çıkışlarını tutarken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli aracı bulmak için ara sokaklarda çalışma başlattı.

Öte yandan, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi tarafından bombalı saldırılara karşı kamu kurum ve kuruluşları girişinde görevli tüm ekipler uyarıldı.



Kent merkezinde bombalı araç alarmı



Çarıklı Mahallesi yakınlarında tuzaklanan bombanın imha edilmesi çalışmaları sürerken, kent merkezinde de bombalı araç alarmı yapıldı. Polis merkezinden, "İçinde çok sayıda patlayıcı olan bir minübüs Valilik istikametine gidiyor. Mavi veya turkuvaz renkli Wolkwagen eski marka bir minübüste çok sayıda patlayıcı olduğu şeklinde bilgi var. Minübüs Valilik istikametine gidiyor. Tüm ekiplerimiz önlem alsın" anonsuyla birlikte polis ekipleri Valiliğe giden yollarda önlem aldı. Mavi ve Turkuvaz yeşili minübüsleri zırhlı araçlarla durduran ekipler gerekli önlemleri aldıktan sonra araçları didik didik aradı.

Valilik karşısındaki şüpheli bir aracı durdurup arama yapan polis ekipleri grüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösterdi. Polis, bomba yüklü olduğu belirtilen aracı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'ın Çarıklı Köyü girişindeki köprüye PKK'lıların tahrip gücü çok yüksek bomba koyduğunun saptanması üzerine güvenlik birimleri alarma geçti. Diyarbakır Havaalanı ve 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı, sivil ve askeri uçakların güzergahındaki yola yerleştirilen bombanın imhası sırasında uçak iniş ve kalkışı yapmaması konusunda uyarıldı.

Diyarbakır'ın Mardin karayolu üzerinde 20'inci kilomteresinde bulunan Çarıklı Köyü girişinde bulunan bir köprünün altına tahrip gücü çok yüksek patlayıcı tuzaklandığı ihbarı alan polis alarma geçti. Bugün saat 09.00 sıralarında Diyarbakır- Mardin karayolu trafiğe kapatılıp, karayoluna çıkan tüm ara yollar tutuldu. Bomba uzmanları, frekans karıştırıcı Jammerli araçlarla çok sayıda polisin sevk edildiği bölgede, Özel Harekat polisleri de hakim tepelerde güvenlik önlemleri aldı. Bir polis helikopterleri sürekli uçarak, köprü çevresini gözetim altında aldı.

Tahrip gücü çok yüksek olduğu belirtilen patlayıcı nedeniyle, bölgede tüm güvenlik birimleri çok dikkatli olmaları konusunda uyarılıp, çelik yelek giymeleri talimatı verildi.



Uçaklar için uyarı



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır Havaalanı'na iniş ve kalkış yapan uçakların güzergahında bulunan bombanın imha edilmesi sırasında, askeri ve sivil uçakların iniş ve kalkışlarının bir süre durdurulması için Diyarbakır Havaalanı ve 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı uyardı.



1.5 KM'lik kabloyu vatandaş gördü



Diyarbakır-Mardin karayolu Çarıklı mahallesindeki köprü altında tahrip gücü yüksek patlayıcı bulundu.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çarıklı mahallesinde, sabah tarlalarına çalışmak üzere giden vatandaşlar, mahalle girişindeki Çarıklı-1 Köprüsü’ne doğru uzanan yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki kabloyu görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, Mardin-Diyarbakır karayolunu saat 09.30 sıralarında ulaşıma kapattı.

Olay yerine özel harekat timleri, bomba imha uzmanlarının yanı sıra itfaiye ve ambulanslar da sevk edildi.

Bombanın imha edilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, patlayıcı yerleştirilmiş köprünün uçakların iniş kalkış noktasına yakın yerde bulunması nedeniyle uçak seferlerinin durduruldu.