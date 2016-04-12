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Diyarbakır Hani'deki saldırıda yaralanan askerler, şehit olan silah arkadaşlarını böyle uğurladı

Saldırı sonrası hava destekli operasyon başlatıldı

12 Nisan 2016 15:01

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde jandarma komutanlığına düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk için tören düzenlendi. Diyarbakır Asker Hastanesi'ndeki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu ve törene saldırıda yaralanan silah arkadaşlarının katılımıyla dua edildi.

Törenin ardından Cantürk'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a gönderildi. Cenaze törenine, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Aydın, Emniyet Müdürü Adnan Taşdan, Diyarbakır Asker Hastanesi Başhekimi Tabip Albay Servet Emeksiz katıldı.

 

Yayın yasağı getirildi

 

Hani Sulh Ceza Hakimliği, Diyarbakır’ın Hani İlçesi’nde dün meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirilmesini kararlaştırdı. RTÜK tarafından yapılan açıklamada, Hani Sulh Ceza Hakimliği’nin, 11 Nisan Pazartesi günü Hani’de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamında medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verdiği bildirildi.

 

Saldırı sonrası hava destekli operasyon

 

Saldırının meydana geldiği İlçe Jandarma Komutanlığı bahçe duvarına beyaz bir branda çekildiği görülürken, hasar gören binaya da büyük bir Türk Bayrağı asıldı. İlçede giriş ve çıkışlarda sıkı güvenlik önlemleri alınırken, patlama sonrası jandarma ve polis özel harekat timlerinin katıldığı hava destekli operasyon başlatıldı. Hani merkez ve kırsal alanında başlatılan operasyon devam ediyor.

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