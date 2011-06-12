Diyarbakır halkı sokağa döküldü!

T24 - Diyarbakır’da resmi olmayan ilk seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından BDP’liler destekledikleri 6 bağımsız milletvekili adayının seçildiği haberiyle kutlama yaptı. Uzun araç konvoyları düzenlenirken, havai fişek atıldı.



Diyarbakır’da resmi olmayan sonuçlarına göre BDP’nin desteklediği bağımsız milletvekili adayları Leyla Zana, Hatip Dicle, Emine Ayna, Altan Tan, Şerafettin Elçi ve Nursel Aydoğan’ın seçilerek meclise girdiği haberi sevinçle karşılandı.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



BDP’liler, Diyarbakır sokaklarında araçlarla konvoy yaparak tur attı. PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan partililerde gruplar halinde cadde üzerinde toplanıp slogan atarak yürüdüler. Sevinç gösterileri sırasında havai fişeklerde atıldı. Çevik kuvvet ekipleri ise uzaktan onlem aldı. Bu sırada bir polis heliktopteri sürekli tur attı. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasıyla sandık görevlileri, oy torbalarını götürdükleri adliye önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman izdihamın yaşandığı adliye önünde polis sıkı güvenlik önlemleri aldı.





DİYARBAKIR'DA SON DURUM



Seçimin en kritik illerinden Diyarbakır'da sonuçlar hızla değişiyor.



Diyarbakır'daki toplam 3,502 sandıktan 2,390 tanesi açıldı.



Şu an itibarıyla Ak Parti 159,761 oyla toplam oyların yüzde 32.26'sını elde etti. Bu koşullar altında Ak Parti Diyarbakır'dan 5 milletvekili çıkarıyor.



Diyarbakır'da Ak Parti'yi Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloğu'nun bağımsız adayları takip ediyor.



Bağımsızlar arasında ilk sırayı yüzde 13.74 ve 68,063 oyla Leyla Zana aldı. Zana'yı 57,515 oy ve yüzde 11.61'lik oranla Hatip Dicle izliyor.



Üçüncü sırada ise 54,811'la oyların yüzde 11.07'sini alan Emine Ayna bulunuyor.



Diyarbakır'dan meclise girmesi beklenen dördüncü bağımsız aday Altan Tan. Tan 49,934 ile oyların yüzde 10.08'ini elde etti.



Nursel Aydoğan ise yüzde 7.82 oran ve 39,276 oy sayısıyla beşinci sırada.



Diyarbakır'dan meclise girecek son bağımsız isim ise Şerafettin Elçi. Elçi'nin oy sayısı 28,414, oy oranı ise yüzde 5.66.



Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloğu'nun Diyarbakırdaki son adayı Mehmet Selim Ensarioğlu ise yüzde 2.48'lik oy oranı ve 12,437 oyla şu an için meclise girme hakkını kazanabilmiş değil.



Bu tabloya bakılırsa bağımsızlar bloğu toplamda Diyarbakır'daki oyların 310.450'sini elde etmiş durumda. Böylece bağımsızlar toplamda Ak Parti'den 150,689 oy fazla almış oluyor.





