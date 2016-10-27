Diyarbakır, Hakkâri, Bingöl ve Batman'da 5 şehit

Diyarbakır, Hakkâri ve Bingöl’de PKK ile yaşanan çatışma ve çatışmalar sonucunda 4 asker şehit oldu. Batman'daki çatışmada 1 korucu şehit oldu.

Diyarbakır’da 2 şehit

Diyarbakır'ın Hani İlçesi'nde PKK’lılarca tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında güvenlik güçlerinin arama çalışmaları gerçekleştirdiği sırada önceden tuzaklanan patlayıcı infilak ettirdi.

Patlamada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Hakkâri’de 1 şehit

Hakkâri Çukurca Güven Dağı bölgesinde PKK'lıların havanlı saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu, aynı bölgede mayına basan 1 asker de ağır yaralandı.

Bingöl’de 1 şehit

Bingöl'ün Kiğı İlçesi Kızılmescit mevkinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada uzman çavuş Lokman Dargın şehit oldu. Bölgede operasyon başlatıldı.

Batman'da 1 korucu şehit

Batman'da Mava Dağı'nda güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 1 korucu şehit oldu.