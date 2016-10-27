Diyarbakır, Hakkâri, Bingöl ve Batman'da 5 şehit

Diyarbakır, Hakkâri ve Bingöl’de PKK ile yaşanan çatışma ve çatışmalar sonucunda 4 asker şehit oldu. Batman'daki çatışmada 1 korucu şehit oldu.
Diyarbakır’da 2 şehit
Diyarbakır'ın Hani İlçesi'nde PKK’lılarca tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında güvenlik güçlerinin arama çalışmaları gerçekleştirdiği sırada önceden tuzaklanan patlayıcı infilak ettirdi.
Patlamada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Hakkâri’de 1 şehit
Hakkâri Çukurca Güven Dağı bölgesinde PKK'lıların havanlı saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu, aynı bölgede mayına basan 1 asker de ağır yaralandı.
Bingöl’de 1 şehit
Bingöl'ün Kiğı İlçesi Kızılmescit mevkinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.
Patlamada uzman çavuş Lokman Dargın şehit oldu. Bölgede operasyon başlatıldı.
Batman'da 1 korucu şehit
Batman'da Mava Dağı'nda güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 1 korucu şehit oldu.