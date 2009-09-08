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Diyarbakır ESP’ye operasyon; 1 gözaltı

08 Eylül 2009 18:10

Ezilenlerin Sosyalist Platformu'nun (ESP) dergisi Atılım'ın Diyarbakır temsilciliğine operasyon düzenleyen polis, temsilci Fethiye Ok’u gözaltına aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi, Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla ESP’nin Diyarbakır temsilciliğine Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saat 05.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda büroda arama yapan ekipler, bilgisayarn kayıtları ile belgelere el koyup, temsilci Fethile Ok’u gözaltına aldı.

ESP üyesi Soner Çiçek, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyerek operasyonun hukuk dışı olduğunu söyledi. Çiçek, “Gözaltı ve hukuk dışı aramalarının gerekçesi olarak, 16 Temmuz’da yitirdiğimiz sevgili Kutsiye Bozoklar için yapılan cenaze töreni gösterilmiştir. Gözaltına alınan arkadaşımızın serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi. 

 

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