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Diyarbakır eski Jandarma Komutanı Keleş'e FETÖ'den 5 yıl hapis

DİYARBAKIR, (DHA)- FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası tutuklanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen eski Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Ceyhun Keleş, 'silahlı terö

22 Eylül 2017 15:20

DİYARBAKIR, (DHA)- FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sonrası tutuklanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden ihraç edilen eski Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Ceyhun Keleş, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum oldu. Tutukluluk süresini dikkate alan mahkeme heyeti, yurt dışı yasağı koyarak Keleş\'i tahliye etti.
TSK\'dan ihraç edilen eski Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Ceyhun Keleş, FETÖ/PDY\'nin darbe girişimi kapsamında Diyarbakır 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki tutuklu olarak yargılanmasına devam edildi. Bugünkü duruşmada tutuklu sanık Keleş ve avukatı hazır bulundu. Önceki duruşmada esas hakkında verdiği mütalaasını tekrarlayan Cumhuriyet savcısı, sanık Keleş\'in tutukluluk halinin devamı yönünde talepte bulundu.
Sanık Keleş ise savunmasında, bu yapıya sadece iyi niyet ve saf duygularla katıldığını, son zamanlarda irtibatını azaldığını söyledi. Toplam 26 yıllık meslek hayatında devlet ve millet aleyhine bir eyleminin olmadığını belirten Keleş savunmasında, \"Uzun zamandır bu yapıyla bağlantımı kesmiştim. Bu durumu tanık beyanları da doğrulamıştır. Bildiklerimi samimi şekilde anlattım. 14 aydır tutukluyum. Bu hususların dikkate alınarak tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum\" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Keleş\'e \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Tutuklulukta geçirdiği süre ile aldığı ceza miktarını dikkate alan mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı koyarak sanığın tahliyesine karar verdi.
Heyet sanığın, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\', \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek\' ve \'TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek\' suçlarından ise beraatini kararlaştırdı.

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