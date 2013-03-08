Diyarbakır Emniyet Müdürü'nden Türkçe ve Kürtçe 8 Mart mesajı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Recep Güven, bir ilke imza atarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Diyarbakır'daki yerel bir gazeteye verdiği Türkçe ve Kürtçe ilanla kutladı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne geçen yıl atanan ve "Dağda ölen teröriste üzülmüyorsanız insan değilsiniz" açıklamasıyla dikkati çeken Recep Güven, Diyarbakır’da yayımlanan yerel Güneydoğu Güncel Gazetesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkçe ve Kürtçe kutlama ilanı yayınlattı.

Diyarbakır’da sık sık yoksul ailelerin yaşadığı kenar semtleri gezerek sohbet eden ve zaman zaman öğrendiği Kürtçe kelimelerle onlara hitap eden İl Emniyet Müdürü Recep Güven kadınlar günü mesajında, "Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyorum" dedi.