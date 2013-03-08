T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır Emniyet Müdürü'nden Türkçe ve Kürtçe 8 Mart mesajı

"Dağda ölen teröriste üzülmüyorsanız insan değilsiniz" diyen emniyet müdürü Türkçe ve Kürtçe 8 Mart mesajı verdi

08 Mart 2013 12:13

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Recep Güven, bir ilke imza atarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Diyarbakır'daki yerel bir gazeteye verdiği Türkçe ve Kürtçe ilanla kutladı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne geçen yıl atanan ve "Dağda ölen teröriste üzülmüyorsanız insan değilsiniz" açıklamasıyla dikkati çeken Recep Güven, Diyarbakır’da yayımlanan yerel Güneydoğu Güncel Gazetesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkçe ve Kürtçe kutlama ilanı yayınlattı.

Diyarbakır’da sık sık yoksul ailelerin yaşadığı kenar semtleri gezerek sohbet eden ve zaman zaman öğrendiği Kürtçe kelimelerle onlara hitap eden İl Emniyet Müdürü Recep Güven kadınlar günü mesajında, "Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyorum" dedi.

ETİKETLER

recep güvendiyarbakıremniyet müdürü8 mart

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24